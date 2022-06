Orlen obniży na wakacje ceny paliw. „Postaramy się ulżyć”

Ceny paliw od początku roku wzrosły niemal dwukrotnie. Przez kilka dni po uruchomieniu drugiej odsłony tarczy antyinflacyjnej benzynę Pb 95 można było kupić za cenę z cyfrą „4” na przedzie. W połowie czerwca za litr trzeba było już płacić powyżej 8 zł. Gdyby nie tarcza i obniżenie stawek podatków, benzyna kosztowałaby już 10 zł za litr.

Tanio już było – wynika z analiz specjalistów. Spektakularnych obniżek nie ędzie, a jeśli nawet do nich dojdzie, to raczej nie należy się spodziewać zejścia do poziomu 7 zł za litr. Pesymizmem powiało nawet z teoretycznie pozytywnej informacji Obajtka o planowanej obniżce paliwa. Szef Orlenu zapowiedział, że wyniesie ona „kilka groszy”.

Tańsze paliwo na wakacje. Obajtek: kilka groszy na litrze

- Przez okres wakacyjny postaramy się ulżyć w niewielkim stopniu – zapowiedział szef Orlenu Daniel Obajtek podczas konferencji dotyczącej zgody Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen.

Obniżka zgodnie z deklaracją szefa koncernu ma wynieść kilka groszy na litrze paliwa. Szczegóły mamy poznać „za tydzień”, a więc pod koniec czerwca. Można się domyślać, że obniżka może wejść w życie w lipcu, wraz z rozpoczęciem wakacji. Nie wiadomo jeszcze, jak długo obniżka miałaby obowiązywać.

Obajtek wykorzystał sytuację, żeby oczyścić się z zarzutów zarabiania na wygórowanych cenach paliwa. Sugestie o generowaniu zbyt wysokich zysków przez koncern uznał za „absurdalne”.

- Podejmujmy działania, by w Polsce były jedne z najtańszych paliw i to się nam udaje. Co wpływa na cenę paliw? Przede wszystkim kurs baryłki, koszt dolara, logistyka, prawa do emisji CO2, biododatki – wskazał Obajtek. Szef Orlenu dodał, że drożyzna to przede wszystkim rezultat wybuchu wojny w Ukrainie.

– Został zakłócony łańcuch dostaw nie tylko ropy, na którą to sytuację byliśmy przygotowani, ale także pół produktów. Cała logistyka musi być przeorganizowana nie tylko u nas, ale także w innych firmach europejskich - poinformował Obajtek.

Orlenowi udało się w dużym wymiarze zdywersyfikować źródła dostaw – obecnie około 70 procent ropy naftowej sprowadzana jest spoza Rosji.

RadioZET.pl