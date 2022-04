Orlen obniży zysk, żeby paliwo było tańsze? Obajtek: to tak nie działa

Czy Orlen może zrezygnować z zysków, żeby ceny paliw mogły spaść? Takie pytanie otrzymał prezes PKN Daniel Obajtek. – To tak nie działa – odpowiedział, tłumacząc dlaczego zyski koncernu nie mają w większości związku z poziomem cen na stacjach.

PKN Orlen w 2021 roku odnotował rekordowe zyski: 11 mld zł netto. W porównaniu do 2020 wzrósł on aż o 8,4 mld zł. Widząc takie liczby kierowcy zastanawiają się, czy państwowy gigant nie mógłby zrezygnować z części marży, żeby obniżyć ceny paliw dla klientów końcowych.

- To tak nie działa – stwierdził Daniel Obajtek po otrzymaniu takiego pytania od „Rzeczpospolitej”. Szef Orlenu wyjaśnił, że rekordowe zyski to wynik działań poza granicami Polski, a krajowa sprzedaż detaliczna to tylko 13 procent wypracowanej kwoty.

Orlen nie zrezygnuje z zysków na sprzedaży paliwa. To ponad miliard zł

Ceny paliw pod koniec 2021 roku poszły mocno w górę. Sytuacja poprawiła się nieco na początku lutego 2022, gdy obowiązywać zaczęła tarcza antyinflacyjna 2.0. Dzięki obniżeniu stawki podatku VAT na paliwa za litr benzyny i oleju napędowego trzeba było przez krótki czas płacić w okolicach 5,5 zł.

Atak Rosji na Ukrainę wywołał panikę na rynkach: cena za baryłkę ropy Brent sięgnęła 140 dolarów (przed dochodziła od dołu do 100 dolarów), a kierowcy zaczęli płacić nawet 8-9 zł za litr paliwa. Sytuacja na rynkach hurtowych ustabilizowała się i ceny wróciły do przedwojennych poziomów, na stacjach paliwo pozostaje jednak wciąż droższe o ponad 1 zł w porównaniu do sytuacji sprzed wojny.

Kierowcy zaczęli podejrzewać, że w taki sposób Orlen pracuje nad osiągnięciem kolejnych rekordowych zysków i gdyby koncern z nich zrezygnował, tankowanie byłoby znacznie tańsze. Daniel Obajtek na łamach „Rzeczpospolitej” stwierdził, że nie jest to możliwe.

- To tak nie działa. Przede wszystkim około połowy przychodów osiągamy na rynkach zagranicznych. Ponadto, tylko około 13 procent całości zysków zapewnia nam biznes detaliczny. Poza tym zwracam uwagę, że rekordowe zyski mamy za 2021 rok, kiedy litr paliwa kosztował na stacjach Orlen około 5 złotych – stwierdził Obajtek.

Szef PKN Orlen dodał, że prowadzony przez niego gigant najwięcej zarabia na działalności petrochemicznej, energetycznej i rafineryjnej. Wskazał ponadto, że na stacjach oprócz paliw sprzedawane są także inne towary, co wpływa na osiągany w handlu detalicznym zysk.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/next.gazeta.pl