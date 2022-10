Orlen przejmuje PGNiG. Co z pracownikami? Jest stanowisko spółek

Orlen połączył się z Lotosem, a teraz także wchłania w swoją strukturę PGNiG. Jednym z etapów fuzji jest porozumienie ws. zatrudnienia po połączeniu się spółek. - Chcemy, by unikalne kompetencje pracowników PGNiG zostały optymalnie wykorzystywane w nowym koncernie. Podpisane porozumienie, które wypracowaliśmy wspólnie ze związkami zawodowymi, jest tego gwarantem – mówił prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Zwolnień nie będzie. Porozumienie ws. fuzji Orlenu i PGNiG

Prezes koncernu paliwowego cytowany w komunikacie spółki zapewnił, że połączenie tych dwóch podmiotów pozwoli na stworzenie multienergetycznego koncernu.

- W obecnych czasach skuteczna walka o klienta oznacza m.in. gotowość organizacji do elastycznych i szybkich zmian, dostosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości. My udowadniamy, że można osiągać te cele, prowadząc otwarty dialog ze stroną społeczną i dbając, by proces połączenia firm odbywał się z poszanowaniem praw wszystkich jej pracowników – mówił Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Podpisane porozumienie zakłada 48-miesięczny okres ochronny dla pracowników. Nie można będzie w tym okresie ich zwolnić lub obniżyć pensji. „PKN ORLEN, w zawartym porozumieniu, zobowiązał się do prowadzenia dla pracowników PGNiG programów szkoleniowych według najnowszych standardów. Będą one dostosowane do ich potrzeb i umożliwią dalszy rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji w nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się koncernie” – czytamy w komunikacie.

Spółka zobowiązała się również do zapewnienia finansowania pracownikom PGNiG pakietu medycznego na dotychczasowych lub nie mniej korzystnych niż obecnie zasadach. Na takich samych warunkach koncern zapewni opiekę ubezpieczeniową oraz regulacje wynikające z zapisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - zapewnił PKN Orlen.

Pod koniec września akcjonariusze PKN Orlen podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w Płocku przegłosowali jej połączenie z PGNiG. Z kolei na początku października akcjonariusze PGNiG zdecydowali o połączeniu tej spółki z PKN Orlen.

RadioZET.pl/PAP/Orlen