Polski Ład nie ułatwił przedsiębiorcom decyzji o formie opodatkowania biznesu. Ryczałt, który zwykle był korzystnym rozwiązaniem dla firm, w wielu przypadkach może stać się nieopłacalny. Skala podatkowa z kolei zyskuje na popularności z racji obniżenia niższej stawki PIT do 12 proc., podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększeniu drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł.

Zmiana formy opodatkowania do 22 sierpnia

Resort finansów przypomina, że tylko do 22 sierpnia ryczałtowcy mogą przejść na skalę podatkową. Taką możliwość daje lipcowa nowela Polskiego Ładu, która sprawiła, że skala podatkowa zyskała na popularności.

„Przedsiębiorca, który wybierze skalę podatkową na drugie półrocze, przy opodatkowaniu dochodów osiągniętych w tym okresie skorzysta z pełnej kwoty wolnej (30 tys. zł), stawki 12 proc. (obniżonej z 17 proc.) oraz zastosuje stawkę 32 proc. dopiero po przekroczeniu dochodu 120 tys. zł (limit próg podwyższony z 85 528 zł)” – przypomniał resort finansów.

Aby zrezygnować z ryczałtu i przejść na skalę podatkową konieczne jest złożenie pisma w skarbówce. Przedsiębiorca, który wybierze skalę na drugie półrocze, będzie składał dwa zeznania, czyli PIT-28/PIT-28S (przychody z pierwszego półrocza) oraz PIT-36/PIT-36S (dochody/straty z drugiego półrocza). W zeznaniu PIT-36 przedsiębiorca nie rozliczy się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Analitycy z InFakt.pl oszacowali potencjalne korzyści z takiej zmiany, których wysokość zależna będzie od zarobków. „Dla 200 tys. zł w ciągu roku (po 100 tys. zł w każdym półroczu) i przy stawce ryczałtu 17 proc., przejście na skalę w połowie roku daje korzyść w wysokości około 3 tys. zł. Z kolei jeśli podatnik stosuje ogólną, najbardziej popularną stawkę dla usług – 8,5 proc. i osiąga 130 tys. zł przychodu rocznie (po 65 tys. zł na każde półrocze), to przy zmianie w połowie roku zyska ok. 900 zł (bez kosztów)” – czytamy w analizie.

RadioZET.pl