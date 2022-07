„Oszczędzanie energii będzie koniecznością”. Prezes URE: zima nie będzie łatwa

Wszyscy zapłacimy za uniezależnienie się Polski od surowców z Rosji. Rosną zarówno ceny gazu, jak i węgla do ogrzania domu. Jak mówił prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin, czeka nas wyjątkowo kosztowna zima.

Wojna w Ukrainie trwale zmieniła międzynarodowe stosunki gospodarcze. Rosja zakręciła nam kurek z gazem, ale pod znakiem zapytania stanęła też kwestia dostępności węgla. - Ryzyko niedoboru gazu staje się realne w całej Europie, mogą być też problemy z transportem węgla. Ciepła w polskich domach nie zabraknie, ale być może trzeba będzie oszczędzać energię elektryczną - przyznał prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin w rozmowie z TOK FM.

URE uspokaja: energii nie zabraknie, ale trzeba będzie oszczędzać

Czy grożą nam niedobory energii i ciepła zimą? Rafał Gawin w odpowiedzi na pytanie zadane przez TOK FM stwierdził, że „to temat, który jest w głowie wszystkich nas: odbiorców, przedsiębiorców i polityków”.

- Jest to problem, który dotyka nie tylko naszego kraju. Można powiedzieć, że jest to problem globalny - problem z dostępnością surowców i ich ceną, i to wszystko niestety przekłada się na sytuację na rynku energii - stwierdził Rafał Gawin. Dodał jednak, że nie powinniśmy mówić o niedoborach surowców, lecz o trudnościach w dostarczeniu ich w akceptowalnych cenach. Mowa zarówno o gazie, jak i węglu, który dotąd sprowadzany był z Rosji.

Myślę, że ta zima nie będzie łatwa w całej Europie. Wszyscy wiemy, że dostawy gazu są ograniczane z kierunku wschodniego do kolejnych krajów. To powoduje, że staje się realne ryzyko niedoboru tego surowca na całym rynku europejskim. Rafał Gawin

- Podobna sytuacja ma miejsce z węglem. Oszczędzać więc na pewno zawsze warto, warto chuchać na zimne, zwłaszcza kiedy mówimy, że dostępność węgla nie tyle może być ograniczona, ile mogą być trudności w kwestii jego transportu, dostarczenia, więc na pewno warto oszczędzać energię, żeby nie wywołać sytuacji niedoboru - zaznaczył prezes URE.

RadioZET.pl/PAP/TOK.FM