Oszuści znaleźli nowy sposób na wyłudzanie danych. Atakują klientów PPG

- Prosimy i apelujemy, aby swoje dane osobowe nasi klienci podawali jedynie w autoryzowanym sklepie PGG. Zdecydowanie przestrzegamy, aby nie udostępniali danych pośrednikom - podkreśla rzecznik spółki.

Podając dane osobowe nieuczciwym pośrednikom, można stracić i pieniądze i możliwość zakupu węgla, na który są limity. Do każdego budynku opalanego węglem przypisana jest bowiem deklaracja węglowa. Jeśli ktoś kupi węgiel przekładając deklarację, w systemie jest informacja, że roczny limit został wykorzystany.

O ogłoszeniach w sieci od osób oferujących wsparcie w zakupie węgla z e-sklepu za dodatkową opłatą jako pierwsze informowało Radio ZET. Dzwoniliśmy do ogłoszeniodawców, pośrednicy deklarowali wysoką skuteczność w zakupie węgla na stronie spółki. Nie jest to bowiem łatwe – w jednym momencie na stronach sklepu loguje się ok. 100 tysięcy osób.

Spółka PGG zapewnia, że stosuje nowoczesne rozwiązania uniemożliwiające zakup w e-sklepie przy użyciu specjalnych programów i botów zakupowych.

Radio ZET