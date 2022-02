PIT-11 i PIT-11a. Wyjaśniamy, co zrobić po otrzymaniu formularzy

Czy PIT-11 trzeba rozliczać? Do kiedy pracodawca musi przesłać PIT-11 pracownikowi? Niektórzy podatnicy już dostali PIT-11, PIT-11a lub PIT-40a. O czym informuje dokument otrzymany od płatnika i co należy z nim zrobić? Odpowiadamy na najważniesze pytania.

PIT-11 to formularz o zarobkach wypełniany przez płatnika. Otrzymują go zarówno pracownicy, jak i świadczeniobiorcy. Ci pierwsi od pracodawcy dostaną PIT-11 z informacją o zarobkach, zaś ZUS prześle ubezpieczonym, którzy pobierali w 2021 roku świadczenia, PIT z informacją o wypłaconych im pieniądzach.

Co należy zrobić z otrzymanym od płatnika formularzem? Wyjaśniamy jak rozliczyć się ze skarbówką w przypadku dochodów z pracy, rent, emerytur i zasiłków.

PIT-11 dla pracownika

Każdy płatnik ma obowiązek wypełnić PIT-11, czyli informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Pracodawca jeden egzemplarz druku wysyła skarbówce, a drugi pracownikowi. Po uprzedniej zgodzie pracownika, płatnik może udostępnić mu PIT-11 online, co w dobie pandemii stało się przydatnym rozwiązaniem.

Co zrobić z PIT-11? W przypadku wielu płatników warto poczekać na wszystkie formularze PIT-11 i dopiero wówczas rozliczyć się z podatku. PIT-11 zawiera informację o dochodzie, zaliczkach na PIT i kwocie odprowadzonego podatku i składach na ZUS. W przypadku samodzielnego wypełniania PIT-37 (w przypadku pracowników) należy sprawdzić, czy dane z PIT-11 zostały poprawnie przeniesione na formularz.

Jeśli podatnik ułatwi sobie zadanie i skorzysta z uzupełnionego przez skarbówkę zeznania w aplikacji Twój e-PIT, to i tak warto zajrzeć do zeznania choćby po to, by uzupełnić je o przysługujące podatnikowi ulgi. Program Twój e-PIT będzie dostępny od 15 lutego 2022 roku.

PIT-11a, PIT-11 i PIT-40a z ZUS

Do końca miesiąca część podatników otrzyma PIT także z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. PIT z ZUS trafi do każdego, kto w 2021 roku pobierał świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Jak zadeklarował ZUS, tegoroczna wysyłka potrwa do połowy lutego. Przed 1 marca wszyscy, którzy w 2021 r. choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają deklarację podatkową.

Emeryci i renciści, a także osoby, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej otrzymają z ZUS PIT-40A.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Formularz otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku oraz osoby, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Formularz otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku oraz osoby, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

ZUS udostępnia powyższe druki także elektronicznie. Wystarczy zalogować się do PUE ZUS i pobrać zeznanie. Co zrobić z drukami z ZUS? Jeśli otrzymane świadczenia są naszym jedynym dochodem, to emeryt lub rencista nie musi składać PIT w urzędzie. Pracujący emeryt lub osoba, która pobierała zasiłek i miała też inne dochody, rozliczy np. wskazany wcześniej PIT-37.

