Ruszyła wysyłka PIT-ów. Do kiedy trzeba się rozliczyć? [TERMINY]

PIT-11 niebawem trafi do wszystkich podatników. Jako pierwsi deklarację otrzymają świadczeniobiorcy ZUS. Urząd rozpoczął wysyłkę świadczeń do ponad 10 mln podatników.

Pozostali płatnicy do końca stycznia muszą przekazać deklaracje skarbówce, a czas na przekazanie zatrudnionym PIT-ów mija 28 lutego.

10 milionów podatników otrzyma PIT-11

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 10 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w 2021 r. pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Podatnicy otrzymają deklarację PIT-40A i PIT-11A, którą ZUS wyśle m.in. emerytom i rencistom. Świadczeniobiorcy otrzymają druki najpóźniej 1 marca. Jak wyjaśnia urząd, PIT otrzyma każdy, kto choćby tylko jeden raz w 2021 roku pobrał świadczenie z ZUS.

Do 27 stycznia przesłano blisko 2,5 mln deklaracji:

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały zasiłki chorobowe i macierzyńskie oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

ZUS przypomina, że świadczeniobiorcy będą mieli dostęp do swoich PIT-ów także na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Pozostali płatnicy muszą pamiętać, że 31 stycznia 2022 roku mija termin złożenia do urzędu skarbowego deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-11. Do końca lutego druki te muszą trafić do podatników.

RadioZET.pl/ZUS/gov.pl