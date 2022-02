Większość zeznań podatkowych można składać do 2 maja 2022 roku. Wyjątkiem jest PIT-28. Do kiedy należy przesłać skarbówce ten formularz i czy można w tym przypadku skorzystać z programu Twój e-PIT?

Rozliczenie PIT za 2021 rok ruszyło 15 lutego 2022 roku. Większość zeznań należy złożyć do 2 maja 2022 roku, ale wyjątkiem jest PIT-28, w przypadku którego termin rozliczenia jest krótszy.

Kto powinien się pośpieszyć i w jaki sposób można złożyć zeznanie PIT-28? Wyjaśniamy.

PIT-28. Do kiedy?

Termin na złożenie zeznania PIT-28 jest krótszy niż w przypadku innych zeznań i upływa 28 lutego 2022 r. O tym terminie powinni pamiętać podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Za pośrednictwem tego druku rozliczyć można przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Formularz ten służy także do rozliczenie się ze skarbówką z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

O tym samym terminie muszą pamiętać przedsiębiorcy działający w ramach przedsiębiorstwa w spadku, którzy rozliczają się za pośrednictwem formularza PIT-28S.

Rozlicz PIT i przekaż 1 procent Fundacji Radia ZET

Ministerstwo Finansów przypomina, że kwotę należnego ryczałtu za grudzień (lub ostatni kwartał) 2021 r. należy wpłacić przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania PIT-28, tj. do 28 lutego 2022 r

Jak rozliczyć PIT-28?

Twój e-PIT to przydatne narzędzie w wysyłce PIT, ale niestety nie dla każdego podatnika. PIT-28, co do zasady można rozliczyć za pośrednictwem tej usługi, pod warunkiem, że podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej. Zatem podatnicy rozliczający przychody z najmu prywatnego, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych lub zwierzęcych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą złożyć PIT-28 poprzez usługę Twój e-PIT. Osoby rozliczające na formularzu PIT-28 dochody z działalności gospodarczej mogą złożyć zeznanie w formie elektronicznej przez e-deklaracje.

WAŻNE W PIT-28 podatnik może wykorzystać przysługujące mu ulgi. Może pomniejszyć podatek o składki na ZUS (w tym po raz ostatni o część składki zdrowotnej), może skorzystać z ulgi na internet rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej czy też odliczyć wpłacone w 2021 roku darowizny. W PIT-28 można też przekazać 1 proc. podatku na cele dobroczynne.

W przypadku tego formularza jest jeszcze jedno ograniczenie. Najpopularniejszy druk pracowników, czyli PIT-37, wysyła się sam ostatniego dnia rozliczeń, czyli 2 maja nawet jeśli podatnik nie zaloguje się do tej usługi i nie zaakceptuje formularza. PIT-28 nie wyśle się automatycznie, w tym przypadku wymagana jest aktywność podatnika.

RadioZET.pl/gov.pl