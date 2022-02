PIT za 2021 rok można rozliczać od 15 lutego do 2 maja 2022 roku. To ostatnia szansa na skorzystanie z wielu ulg podatkowych, które zostały usunięte przez Polski Ład. To niestety także ostatnia taka okazja na czynienie dobra przekazaniem 1 procent podatku organizacji pożytku publicznego. Z powodu zmian fiskalnych ich przychody znacznie spadną. Rząd obiecał po protestach wyrównanie, ale tylko do wysokości wsparcia udzielonego w rozliczeniu 2021 roku. Pieniądze na pomaganie dzieciom przez Fundację Radia ZET liczą się więc tak, jak jeszcze nigdy w historii.

Do grona ulg, które mogą znacznie zmniejszyć zobowiązania wobec fiskusa, dołączyła ulga na wydatki na „cele mieszkaniowe”. Zakres jej stosowania znacznie się zwiększył – niestety, w praktyce dotyczy to tylko garstki podatników.

Ulga na meble kuchenne i sprzęt AGD. Skarbówka potwierdziła odliczenie w PIT-39

To oficjalne: fiskus za „wydatki na cele mieszkaniowe” uznaje także koszty poniesione na wyposażenie nieruchomości. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła to w interpretacji wydanej 13 października 2021 roku.

W praktyce oznacza to, że od podatku odliczyć można na przykład zakup mebli kuchennych czy kuchennego sprzętu AGD, takiego jak piekarnik, okap, zmywarka czy lodówka. Wcześniej udawało się to w przypadku urządzeń w zabudowie, czyli szafkach trwale przymocowanych do ściany.

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, który dokonał takiego odliczenia w PIT-39 za 2017 rok Krajowa Inflacja Skarbowa uznała, że ulga dotyczy także na „zakup mebli do kuchni czy samej kuchenki lub płyty grzewczej”. Do treści interpretacji dotarła „Rzeczpospolita”.

Większość podatników chcących skorzystać z takiego odliczenia spotka jednak rozczarowanie: z ulgi skorzystać mogą tylko osoby, które sprzedały w minionym roku prywatną nieruchomość i posiadły prawa majątkowe. PIT-39 muszą wypełniać osoby, które sprzedały nieruchomość w ciągu 5 lat od jej zakupu.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita