Nowe terminy rozliczania podatków. Polski Ład wprowadzi zmiany

Będzie więcej czasu na rozliczenie PIT dla przedsiębiorców. Ryczałtowcy, którzy dotąd roczny PIT rozliczali w terminie do końca lutego, będą mogli przekazać dokumenty skarbówce do 20 kwietnia – informuje „Puls Biznesu”. To efekt rewolucji podatkowej, którą wprowadzi nowy Polski Ład.