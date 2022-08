PKB spada. GUS podał niepokojące dane

PKB w II kwartale roku spadło w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 2,3 proc. kwartał do kwartału.

PKB spada. Grozi nam recesja?

W skali roku zaś PKB urósł o 4,5 proc. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Czy grozi nam recesja? O recesji technicznej możemy mówić, gdy PKB odnotuje spadek przez co najmniej dwa kwartały. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego mówił, że choć mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym w II kwartale roku, to tempo wzrostu na tle innych krajów UE i tak jest wysokie.

Spowolnienie związane jest z niższym wzrostem wydatków konsumenckich. Tempo wzrostu inwestycji pozostało zbliżone do ubiegłego kwartału. Wyniki gospodarcze wciąż podwyższało akumulowanie zapasów przez przedsiębiorstwa – prawdopodobnie jednak to ostatni taki kwartał Jakub Rybacki, PIE

- Kolejne kwartały przyniosą wyraźne spowolnienie – spodziewamy się, że wyniki w III kwartale będą zbliżone do 3 proc.. Miesięczne informacje wskazują, że stosunkowo dobrze radzi sobie przemysł. Niemniej obserwujemy wyraźne spowolnienie w budownictwie oraz stagnację w handlu – podsumował ekspert.

RadioZET.pl/GUS