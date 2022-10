Nowy sposób na oszczędzanie energii. Rezygnacja ze zmiany czasu obniży rachunki za prąd?

Dzisiaj, w obliczu tak trudnych warunków energetycznych, tak wysokich cen energii, jeszcze bardziej racjonalny jest nasz pomysł zachowania czasu letniego - bo rano zużywamy dużo mniej prądu niż wieczorem jak wracamy do domu. To umożliwi oszczędność, to da też bezpieczeństwo zdrowotne, to da stabilizację życia