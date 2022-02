VAT na pączki. Historia jednego z największych absurdów w prawie

Stawka VAT dla pączków wynosi obecnie 0 proc. Obniżenie VAT do zera jest efektem pakietu antyinflacyjnego. Do 31 lipca m.in. te towary obłożone są najniższą stawką podatku. Mieszczą się one w kategorii przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze.