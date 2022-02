Paczkomaty stały się podczas pandemii jedną z najczęściej wybieranych opcji przekazywania i odbioru przesyłek. Sposób obsługi użytkownika został dostosowany do rządowych obostrzeń, a klienci coraz rzadziej pytają: Czy można płacić w Paczkomatach InPost gotówką, kartą, BLIKiem przy odbiorze paczki?

Od 2022 wprowadzono zmiany w odbiorze przesyłek z paczkomatów InPost. Wymusił je Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Interwencja instytucji była reakcją na skargi zamawiających. W efekcie paczkomaty zastępcze przechowają zamówienie jedynie jeden dzień, nie będzie kar dla klientów za błędne oznaczenie wielkości paczki, a także wydłużony zostanie czas odbioru paczek z punktów w marketach, które są zamknięte w niedziele bez handlu.



Inpost szturmuje centra handlowe. Paczkomaty przejmują miejsca po bankrutujących w pandemii sklepach

Portal wiadomoscihandlowe.pl informuje, że blisko połowa sklepów uprawnionych do anulowania przedłużonych umów, zdecydowała się na taki krok z powodu lockdownów. Od marca 2020 roku do sierpnia 2021 roku zadłużenie najemców nieruchomości komercyjnych urosło o 24 proc. do kwoty 207 mln zł. Ponad połowa to dług wynajmujących lub zarządzających lokalami użytkowymi.

Coraz gorsza sytuacja finansowa przedsiębiorców sprawiła, że sklepy zaczęły rezygnować z najmu powierzchni handlowych w galeriach handlowych. Tę okazję wykorzystuje InPost. Nowy lokal z paczkomatami został otwarty w Galerii Renova w Warszawie i działa od 10:00 do 21:00

.

Automaty paczkowe firmy InPost można zobaczyć również w marketach spożywczych oraz w budynkach deweloperskich na nowych osiedlach.

