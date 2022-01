Polski Ład wprowadza dotąd nieznaną ulgę okrzykniętą już w mediach jako „Pałacyk Plus”. Cel? Ochrona polskich zabytków, co opłaci się inwestorom. A takim inwestorem może być każdy.

Wystarczy być członkiem wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni lub indywidualnym nabywcą zabytku, wyremontować go i skorzystać z ulgi podatkowej wynoszącej nawet 500 tys. zł.

Pałacyk Plus. Jedyna ulga dla wszystkich, pół miliona zysku

O nowej uldze przypomniała m.in. Jowita Pustuł, doradczyni podatkowa. W swojej publikacji ekspertka wyjaśnia zasady działania nowej ulgi, którą nieprzypadkowo nazwała „królową wszystkich ulg”. Jak wyjaśnia, wystarczy kupić „pałacyk, dworek lub jakikolwiek inny budynek wpisany do rejestru zabytków”, wyremontować go a wydatki wpisać w koszty.

Ulga na zabytki polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania:

50 proc. kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków).

Wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku; limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

"Odliczasz poniesiony wydatek na nabycie pałacyku, nie więcej niż 500 zł za każdy 1m2 powierzchni użytkowej. Maksymalnie 500 tys. zł rocznie. Dodatkowo odejmujesz 50 proc. wydatków poniesionych na usługi budowlane, renowację, czy konserwację. Tu nie ma limitu. Wydasz 2 mln – odliczysz 1 mln. Wydasz 6 mln – odliczysz 3 mln. Sky is the limit. Dzięki Pałacyk plus możesz obniżyć swój dochód do zera i nie płacić PIT. Przy innych ulgach np. rehabilitacyjnej jest limit (odliczenie - max 6 proc. dochodu), ale Pałacyk plus nie ma limitu. Pałacyki są ważniejsze od niepełnosprawnych. To dlatego" – czytamy w publikacji ekspertki.

Jowita Pustuł nie bez powodu nazwała nową preferencję „królową ulg”. Można na niej zyskać znacznie więcej niż z tytułu ulgi dla klasy średniej czy zwolnień podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie.

„A jaką ulgę Polski Ład przewiduje dla kupujących mieszkania?” – pyta ekspertka.

