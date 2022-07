Paliwo na stacjach bp taniej o 30 lub 10 groszy. Promocja obejmuje LPG

Ceny paliw wzrosły z miesiąca na miesiąc o niemal 10 procent – wynika z danych GUS o inflacji w czerwcu. W ciągu roku benzyna, olej napędowy i gaz LPG stały się droższe o 50 procent. Kierowcy szukają więc sposobów na tańsze tankowanie – ogromnym zainteresowanie cieszą się promocje Orlenu i Lotosu, dzięki którym paliwo można kupić o 30 groszy taniej na litrze.

Do walki o klienta stanęło bp: sieć stacji ogłosiła, że będzie oferować taniej nie tylko benzynę i olej napędowy, lecz także LPG. Zniżka, w zależności od paliwa oraz kwestii zarejestrowania niezbędnej do udziału w promocji karty Payback, wynosić będzie od 30 groszy do 10 groszy na litrze. Promocja wystartowała 1 lipca.

Promocja bp na paliwa. Tańsza benzyna, olej napędowy i LPG

Akcja „Tańsze wakacje z bp” to kilka promocji, z których można korzystać jednocześnie. Najnowsza, uruchomiona 1 lipca, kierowana jest do kierowców posiadających karty programu lojalnościowego Payback.

Jeśli jest ona zarejestrowana, rabat wyniesie po 30 groszy na litrze tankowanej benzyny lub oleju napędowego oraz 10 groszy na litrze gazu LPG. Karta, do której nie przypisano danych, daje możliwość tankowania z rabatem wynoszącym 10 groszy na litrze dla każdego rodzaju paliwa.

Promocja na tańsze paliwo sumuje się z innymi letnimi akcjami rabatowymi – podkreśliło bp. Za zatankowanie minimum 25 litrów paliwa klientowi przyznany zostanie bon rabatowy w wysokości 3 zł na zakupy w Wild Bean Cafe bądź skorzystanie z myjni.

Co czwartek paliwo Diesel Ultimate będzie można tankować w cenie podstawowego oleju napędowego, oczywiście z możliwością uzyskania dodatkowej zniżki dzięki karcie Payback. Promocje obowiązywać też będą w sklepach na stacjach bp: szósty dowolny hot dog będzie można otrzymać gratis.

Rabat na paliwo udzielany będzie przez bp transakcjach, w których ilość tankowanego paliwa jest nie większa niż 199 litrów paliwa lub LPG. Jednorazowo zniżkę otrzymać można na maksymalnie 50 litrów. Z promocji skorzystać będzie można trzy razy w lipcu i trzy razy w sierpniu dla łącznie nie więcej niż 150 litrów paliwa lub LPG w każdym miesiącu. Zakupy na niezarejestrowaną kartę nie wliczają się do limitów po jej zarejestrowaniu w trakcie promocji.

Rabat będzie udzielany jedynie klientom, którzy dokonują zapłaty gotówką, kartą płatniczą lub kredytową albo punktami Programu Payback. Rabat nie będzie udzielany kupującym, którzy dokonają zapłaty kartą paliwową, w szczególności ROUTEX, UTA, DKV lub kartą przedpłaconą bp Supercard.

RadioZET.pl/bp