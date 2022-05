Paraliżu lotów uda się uniknąć? Jest wstępne porozumienie z kontrolerami

Wakacyjne loty nie będą najprawdopodobniej zagrożone. Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wypracowały wstępne porozumienie w zakresie zmian do regulaminu pracy i do regulaminu wynagrodzeń.

Urlopy za granicą najprawdopodobniej zostały uratowane – ZZKRL i PAŻP w ramach rokowań sporu zbiorowego osiągnęły wstępne porozumienie w zakresie aneksu do regulaminu pracy i aneksu do regulaminu wynagrodzeń. Przywrócenie dwuosobowych dyżurów oraz przywrócenie pensji do poziomów sprzed pandemii to główne postulaty kontrolerów lotów, którzy na początku roku zagrozili przyjęciem wręczonych im wypowiedzeń.

Po ich odejściu ruch lotniczy nad Polską zostałby niemal całkowicie sparaliżowany, liczba lotów musiałaby zostać zmniejszona aż o dwie trzecie. Lotnisko Chopina zgodnie z przepisami mogłoby działać tylko od 9:30 do 17. Kontrolerzy zgodzili się zostać w pracy do 10 lipca, ostateczną decyzję uzależniając od wyników rozmów z PAŻP. Wygląda na to, że polskie niebo nie zostanie w wakacje zamknięte.

Kontrolerzy zostaną w pracy? Jest wstępne porozumienie z PAŻP

„Wypracowane zapisy i zmiany zgłaszane przez ZZKRL uporządkowały kwestie stanowisk pracy i zmierzają w kierunku minimalizacji liczby nadgodzin kontrolerów oraz eliminacji uznaniowości. Nowy aneks do regulaminu pracy limituje wzrost dodatków, zmienia zasady wynagradzania kontrolerów nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju, zmniejszając dysproporcje w poziomach przychodów między pracownikami” – poinformował w komunikacie związek zawodowy kontrolerów.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie będzie mogła przekraczać dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego 150 godzin w roku kalendarzowym, a dla informatorów służby informacji powietrznej 240 godzin w roku kalendarzowym.

Przekroczenie dobowej normy czasu pracy dopuszczalne będzie wyłącznie za zgodą danego pracownika operacyjnego lub w przypadku, gdy szczególna potrzeba jest następstwem zdarzenia, które nie mogło być przewidziane przez pracodawcę przed rozpoczęciem dyżuru operacyjnego przez danego pracownika.

Ponadto Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest w trakcie tworzenia i wdrażania 24 postulatów dotyczących procedur bezpieczeństwa w PAŻP sformułowanych przez ZZKRL. Strony prowadzą prace nad kodeksem etyki oraz pozostałymi kwestiami socjalnymi.

„Rozmowy były prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku i dialogu, z wyważeniem swoich racji i z nadzieją odbudowania wzajemnego zaufania” – podkreślili kontrolerzy.

RadioZET.pl/ZZKRL