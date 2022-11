Bank Pekao odnotował awarię. „Coraz bardziej przekonujecie mnie do trzymania gotówki w domu. Awaria, awaria i brak dostępu do własnych pieniędzy to są kpiny!!! Wolę skarpetę niż wasz bank” – skarżą się internauci.

Awaria w banku Pekao

Serwis Downdetector.pl odnotował ponad 2 tys. zgłoszeń dot. problemów w banku Pekao. Internauci, którzy próbowali zalogować się do aplikacji mobilnej, przesłali nam poniższe zdjęcie.

fot. radioZET.pl

"Szanowni Klienci, nasze systemy są chwilowo niedostępne. Pracujemy nad przywróceniem pełnej funkcjonalności bankowości internetowej Pekao24 oraz aplikacji mobilnej PeoPay. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za cierpliwość" - napisał bank na Twitterze. Choć jak zadeklarowano, część niedogodności już usunięto, to niektórzy użytkownicy wciąż nie mogą korzystać z aplikacji.

RadioZET.pl/Downdetector.pl