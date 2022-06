Pensja minimalna 2023. Rząd ustalił stawkę

Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. zostanie dwa razy zwaloryzowana. Od stycznia ma wynieść 3383 zł brutto, a od lipca - 3450 zł brutto – poinformował rzecznik rządu.

Minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia również wzrośnie dwukrotnie. Od stycznia 2023 roku wyniesie 22,10 zł a od lipca 22,50 zł, co oznacza wzrost o 14,2 proc. względem 2022 r.

Płaca minimalna wzrośnie dwa razy

Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej to konsekwencja rekordowo wysokiej inflacji, która zbliża się do 14 proc. W skali roku, według prognoz, ma ona wynieść powyżej 9 proc. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku, gdy wskaźnik inflacji przekracza 5 proc. najniższą płacę waloryzuje się dwa razy: w styczniu i w lipcu.

Rząd po wtorkowym posiedzeniu poinformował, że od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł, czyli o 373 zł więcej niż wynosi najniższa pensja w tym roku. W lipcu 2023 r płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 3450 zł, co oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do 2022 roku.

Rząd szacuje, że w przyszłym roku regulacje obejmą 2,74 mln osób.

Posłuchaj podcastu

RadioZET.pl/PAP