Pensje netto w górę? Polski Ład zabrał bogatym, ale poprawił pozycję Polski

Polski Ład wywrócił polski system podatkowy do góry nogami. Po licznych nowelizacjach ostatecznie ustanowiono, że PIT wynosił będzie nie 17, lecz 12 proc., drugi próg podatkowy będzie wyższy, podobnie jak kwota wolna od podatku, ale za to składka zdrowotna będzie nieodliczana w PIT i płacona w pełnej wysokości. Taki system sprawił, że pensja netto najmniej zarabiających wzrosła. Poprawiła się także sytuacja finansowa rodzin ze średnim dochodem, najbogatsi zaś stracili na reformie składki na ZUS. Suma tych zmian sprawiła, że Polska awansowała o 9 miejsc w europejskim rankingu wynagrodzeń netto, czyli po potrąceniu PIT i ZUS, w przypadku rodzin, a o 4 miejsca w przypadku singli – wynika z raportu firmy Vialto Partners.

Polski Ład a obciążenia podatkowe. Polska na tle Europy

Zmiany podatkowe roku 2022 zwiększyły pensje netto, czyli to, co zostaje na rękę po potrąceniu składek na ZUS i PIT, przeciętnie zarabiających rodzin – podali eksperci. Autorzy raportu wskazali, że po zmianach w Polskim Ładzie rodziny o średnich dochodach (po uwzględnieniu ulg) zarabiają na rękę 82 proc. pensji brutto, co oznacza wzrost o 6 p.p w porównaniu do 2021 roku. Pod tym względem Polska awansowała w unijnym rankingu z 20 na 11 miejsce.

-W Polsce zmiany wprowadzone w 2022 r. najbardziej odczują przeciętnie zarabiające rodziny. Oznacza to dla nich zwiększenie zawartości portfela aż o 6 p.p. (wzrost z 76 proc. do 82 proc. pełnej pensji) w stosunku do roku 2021 i awans Polski o 9 miejsc - z pozycji 20 na 11. Wyprzedziliśmy tym samym Austrię, Portugalię, Luksemburg, Chorwację, Grecję, Wielką Brytanię, Francję, Bułgarię oraz Belgię. To największa zmiana w całym rankingu. Co istotne - wprowadzenie wysokiej kwoty wolnej od podatku, w przypadku przeciętnie zarabiającej rodziny, gdzie jeden z małżonków nie pracuje i możemy uwzględnić ulgę na 2 dzieci, spowodowało, że taka rodzina finalnie nie płaci podatku dochodowego. Jednak pozostałe obciążenia (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) wciąż pochłaniają ok. 18 proc. pełnej pensji takiej rodziny - skomentowała Joanna Narkiewicz-Tarłowska, Dyrektor i doradca podatkowy w Vialto Partners.

fot. VIALTO PARTNERS

Nieco gorzej sprawa wygląda w przypadku singla ze średnią pensją. Ten na rękę dostaje 74 proc. wynagrodzenia brutto. W tej kategorii Polska skoczyła z 19 na 15 miejsce listy państw UE.

Polski Ład nie opłacił się jednak tym, których zarobki określane są jako ponadprzeciętne. Reforma doprowadziła do zmniejszenia ich pensji netto, która wynosi 62 proc. wynagrodzenia brutto (spadek o 4 pp.). Polski Ład sprawił zatem, że w tej kategorii Polska została zdegradowana z 9 na 10 miejsce. Wynagrodzenie netto w roku 2022 zwiększyło się nieznacznie w przypadku zamożnej rodziny (71 proc. pełnej pensji, zmiana o 1 p.p.), co nie wpłynęło jednak na zmianę miejsca Polski w rankingu (nadal zajmujemy miejsce 6).

Kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł

PIT w pierwszym progu podatkowym spadł z 17 do 12 proc.

Próg podatkowy wzrósł do kwoty 120 tys. zł z 85,5 tys. zł

Zlikwidowano możliwość odliczenia części składki zdrowotnej w PIT

Z raportu wynika, że biorąc pod uwagę wszystkie grupy społeczne, w 2022 roku polskie wynagrodzenie netto po raz pierwszy przebiło średnią unijną pod względem skali obciążeń. W przypadku przeciętnie zarabiającego singla średnia europejska w 2022 r. wynosi 73 proc., zaś w Polsce 74 proc.

RadioZET.pl/mat.pras.