PiS sypie nowymi obietnicami. "Kredyt na mieszkanie na 2 proc."

Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Stalowej Woli został zapytany o kredyty mieszkaniowe dla młodych osób.

- Jest rozważana taka propozycja, żeby młode rodziny mogły dostawać kredyt na mieszkanie na 2 proc., czyli bardzo niskie oprocentowanie – odpowiedział. - W tej chwili ocenia się możliwości, że to mogłoby być 50 tys. rodzin rocznie – dodał.

Kaczyński obiecuje tanie kredyty na mieszkania

- My naprawdę nieustannie szukamy we własnych głowach, ale także odwołując się do pomysłów z innych krajów, metod, żeby w Polsce te sprawy najbardziej zasadnicze rozwiązać – sprawy mieszkań, służby zdrowia – mówił Kaczyński.

Prezes PiS zapowiedział także, że jego partia będzie walczyć z inflacją w sposób powolny. Podkreślił także, że "jednocześnie przy tym jest wiele posunięć, które tę inflację jakoś tam ograniczają".

Wśród działań mających na celu łagodzenie skutków inflacji wskazał obniżanie "opłat, które idą do państwa, po to, aby ceny dla obywateli były niższe". - Ustalamy niskie ceny za MWh. Według URE (Urząd Regulacji Energetyki - PAP) to jest troszkę, przeszło 200 zł. Na wolnym rynku kosztuje (...) parę tygodni temu (...) było przeszło 900 zł. - powiedział. Zapewnił, że rząd robi "wszystko, a tu szczególnie ważny będzie przełom roku, żeby to się nie przeniosło na Polskę, na polskie budżety domowe".

RadioZET.pl/ Rafał Białkowski, Wojciech Huk (PAP)