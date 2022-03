Pieniądze za przyjmowanie uchodźców. Unia przeznaczy miliardy na pomoc ofiarom wojny

Z powodu rosyjskiej inwazji do Polski trafiło już prawie 2,2 mln uchodźców wojennych. W sumie z Ukrainy uciekły ok. 3 miliony osób. Unia Europejska przeznaczy specjalny budżet na wsparcie ofiar Putina.

Wojna w Ukrainie zmobilizowała do pomocy nie tylko polityków, przedsiębiorców i firmy, ale także zwykłych obywateli, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców. Brytyjski dziennik "Daily Telegraph" napisał nawet, że Polska powinna otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla. - Polacy udzielając niezwykłej pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy pokazują, że ludzkość ma też zdolność do czynienia dobra i nie ma lepszego sposobu na uhonorowanie tego niż przyznanie Nagrody Nobla – skomentował Matthew Day.

Polska może liczyć na unijne wsparcie finansowe w opiece nad uchodźcami. Komisja Europejska poinformowała w środę, że do państw przyjmujących osoby uciekające z Ukrainy trafi 3,4 mld euro z unijnego instrumentu REACT-EU. Środki wesprą m.in. kraje znajdujące się na pierwszej linii pomocy: Polskę, Węgry, Rumunię i Słowację.

Unijna pomoc dla Polski na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Na zastrzyk unijnej gotówki mogą liczyć również państwa, które przyjęły największą liczbę uchodźców w stosunku do liczby ludności, czyli Austria, Bułgaria, Czechy oraz Estonia. REACT-EU to instrument, który zapewnia dodatkowe finansowanie programów polityki spójności - w założeniu miał wspomagać wychodzenie z kryzysu wywołanego koronawirusem oraz wdrażanie sprawiedliwej transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie wykazały niezwykłą solidarność, a UE intensyfikuje działania, aby zapewnić niezbędne wsparcie wszystkim, którzy je przyjmują Elisa Ferreira, unijna komisarz ds. spójności i reform

Unijna komisarz podkreśliła, że nielegalna i nieuzasadniona inwazja Rosji zmusiła do ucieczki ponad 3 mln Ukraińców, a liczba ta z dnia na dzień rośnie. Z powodu rosyjskiej inwazji do Polski trafiło już prawie 2,2 mln uchodźców wojennych.

RadioZET.pl/PAP