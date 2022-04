Płaca minimalna wzrośnie w 2023 roku dwukrotnie. Przez wysoką inflację

Inflacja w Polsce jest coraz wyższa. GUS podał, że według szybkiej kalkulacji tempo wzrostu cen w kwietniu wyniosło rok do roku 12,3 procent. Ceny z miesiąca na miesiąc podskoczyły o 2 procent.

Tak szybki spadek wartości pieniądza sprawia, że pojedyncza waloryzacja pensji minimalnej nie wystarczy, żeby zapewnić utrzymanie przez nią siły nabywczej. Być może dwie podwyżki świadczeń otrzymają także emeryci i renciści – w tym roku rząd przekonuje, że zamiast drugiej waloryzacji wystarczy wypłata „czternastki”.

Dwie podwyżki pensji minimalnej w 2023 roku. Powodem wysoka inflacja

Z nieoficjalnych informacji przytoczonych przez „Dziennik Gazetę Prawną” wynika, że pensja minimalna może wzrosnąć 1 stycznia 2023 do poziomu 3416,30 zł brutto. Obecnie najniższe wynagrodzenie to 3100 zł brutto.

- Jeśli chodzi o wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, musimy poczekać na jeszcze jeden wskaźnik do 11 maja i do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Jedno, co jest na dzisiaj pewne, to że waloryzacja będzie dwukrotnie w ciągu roku 2023 – stwierdził Marlena Maląg.

Minister dodała, że rząd przygotowuje różne warianty, które zamierza przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Zależeć będą one zapewne od prognoz gospodarczych i inflacyjnych. Te, z powodu wojny w Ukrainie, znacznie rozmijają się z przewidywaniami sprzed rosyjskiej inwazji.

Tempo wzrostu cen ma osiągnąć maksimum w III kwartale bieżącego roku, niewykluczone, że inflacja sięgnie wtedy 14 procent. Może być jednak nawet wyższa, jeśli Rosja odetnie dostawy gazu dla większej liczby krajów. Kurek został zakręcony dla Polski i Bułgarii, przez co ceny błękitnego paliwa w tych państwach zapewne wzrosną.

RadioZET.pl/PAP