Po cukier na Allegro i Olx. Nawet 99 zł za kilogram

Cukier stał się trudno dostępny, Polacy zaczęli więc wykupywać go na zapas, przez co produkt zaczął znikać ze sklepów jeszcze szybciej. Biedronka wprowadziła z tego powodu limit zakupów. Wątpliwości co do możliwości wprowadzania takiego ograniczenia ma UOKiK, który zapowiedział przyjrzenie się sprawie.

Limit w wysokości maksymalnie 10 opakowań wprowadziła także Krajowa Grupa Spożywcza w dostępnym dla klientów indywidualnych sklepie spożywczym. Do ceny 6,99 zł za kilogram trzeba jednak doliczyć koszt wysyłki wynoszący 16,97 zł – przy zakupie 1 kg całość opłaty wyniesie więc 23,96 zł. Przy zamówieniu 10 kg z uwzględnieniem transportu ceny za kilogramowe opakowanie to 8,69 zł. W sieci pojawiły się ogłoszenia, w których cukier można kupić od niecałych 5 zł za kilo. Dostawa możliwa do paczkomatu, w grę wchodzi także odbiór osobisty. Na sprzedaż wystawione są tony produktu.

Cukier do kupienia w sieci. Dostawa do paczkomatu lub odbiór osobisty

Polska produkuje więcej cukru, niż zużywają Polacy – jesteśmy trzecim co do wielkości producentem w Europie. Braki w sklepach to przede wszystkim problemy z logistyką. Do kłopotów związanych z brakiem rąk do pracy w magazynach oraz niedoborem kierowców doszło masowe wykupywanie towaru, przez co znika on z półek szybciej, niż sklepy są w stanie uzupełniać zapasy.

– Masowe wykupowanie cukru jest spowodowane po pierwsze nieracjonalną paniką ze strony konsumentów, związaną z wojną w Ukrainie. Jest to panika zupełnie niesłuszna, bo tego cukru nie powinno zabraknąć – powiedział money.pl Michał Gawryszczak, dyrektor biura Związku Producentów Cukru w Polsce.

Krajowa Grupa Spożywcza dysponuje nadwyżkami dostępnymi od ręki – zachęcał do kupna cukru od państwowej spółki Jacek Sasin. Biorąc pod uwagę, że maksymalnie można kupić tam 10 kg, a koszt wysyłki to 16,97 zł, koszt zakupu jest ponad dwukrotnie wyższy, niż w najtańszych sklepach.

Za nieco mniej niż 5 zł cukier można kupić w internecie – na Olx i Allegro zaroiło się od ogłoszeń o sprzedaży. Kupować można na kilogramy i na tony oferta jest zróżnicowana zarówno jeśli chodzi o rodzaj produktu, jak i ceny. Oferty składane są praktycznie z całej Polski – osoby indywidualne oraz przedsiębiorcy dysponujący zapasami wyczuli okazję do zrobienia dobrego interesu.

Oprócz rzeczowych ogłoszeń, składanych na poważnie, pojawiają się także anonse prześmiewcze, zachęcające do kupna cukru jako produktu inwestycyjnego. W takich przypadkach 1 kg oferowany jest nawet po 99 zł.

fot. zrzut ekranu z Olx

Zakupiony cukier, szczególnie w większych ilościach – na przykład paleta zawierająca 960 kg – można odebrać osobiście. Zdarzają się oferty, w których dostarczenie produktów jest „gratis” (w takich przypadkach ma on jednak wyraźnie wyższą cenę), część sprzedających oferuje także możliwość wysyłki i odbioru zakupów na przykład w paczkomacie.

Z powodu wysokiej inflacji ceny będą dalej rosły – stąd po części chęć zakupienia cukru na zapas. Ceny w sieci to – w zależności od skali zakupu – od około 4,5 zł do 5,5 zł za kilogram. W części przypadków należy doliczyć koszty dostawy, w sporej części ogłoszeń możliwy jest zakup z odbiorem osobistym.

RadioZET.pl/Olx/Allegro/money.pl