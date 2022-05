Poczta Kwiatowa na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka w ostatnich latach popełniała wiele błędów nie tylko w Dniu Matki. Spóźnione dostawy czy kwiaty odbiegające wizualnie od bukietu ze zdjęcia to tylko wierzchołek góry lodowej.

Dzień Matki to pewny zysk dla kwiaciarni. Mamy zwykle obdarowywane są kwiatami, choć nie zawsze ich dzieci mogą wręczyć je osobiście. Na popularności, szczególnie w pandemicznym 2020 roku, zyskali kurierzy, dowożący kwiaty, w tym Poczta Kwiatowa. Przygody klientów z tą firmą opisaliśmy już w 2020 roku. W artykule omówiliśmy skargi klientów, którzy wskazywali na różnice między zamówionym a otrzymanym bukietem. Klienci narzekali także, że prezent został dostarczony za późno lub kurier pomylił adres. Sprawą teraz zajmie się UOKiK.

Koniec walk z Pocztą Kwiatową. Wpadki tej firmy zbada UOKiK

Poczta Kwiatowa miała spóźniać się z dostawą kwiatów, dostarczać tańsze zamienniki, mylić adresy lub w ogóle nie realizować zamówień – wynika z komunikatu UOKiK i skarg klientów. Co więcej, firma zawsze miała swoje argumenty, gdy tylko wyżej opisane sytuacje miały miejsce. Jak podał urząd, „Poczta Kwiatowa stosuje postanowienie umowne, które wyłącza jej odpowiedzialność w takich sytuacjach”. Swoje argumenty mają też zawiedzeni klienci.

„Kwiaty nie doszły na wyznaczony dzień, moja mama została bez prezentu. Zepsuliście jej cały dzień i niespodziankę. Oczywiście na infolinii nikt nie odbiera, zero kontaktu z klientem. Porażka” - napisał jeden z poszkodowanych na Opineo.pl.

Inny podkreślał w skardze do UOKiK: „Rozumiem, że 26 maja to wyjątkowy dzień i firma ma dużo zamówień, ale w takim przypadku należy limitować ilość przyjmowanych zamówień i informować o braku możliwości dostarczenia w danym dniu”.

UOKiK uznał jednak, że postępowanie spółki i nieprzyznawanie się do winy jest niezgodne z prawem, za co Poczcie Kwiatowej grozi teraz kara do 10 proc. rocznego obrotu. UOKiK zauważył ponadto, że w regulaminie spółki Poczta Kwiatowa zaznaczyła, że nie gwarantuje terminowego dostarczenia kwiatów w święta tj. Dzień Matki, Dzień Ojca, Walentynki, Dzień Babci i Dziadka.

Przedsiębiorca nie może wyłączać swojej odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nienależyte wykonanie usługi. Jako profesjonalista powinien się odpowiednio przygotować na święta, kiedy jest większe zapotrzebowanie na doręczenie kwiatów czy upominków. Dla klientów jest to szczególnie istotne, aby przesyłka dotarła do adresata w konkretnym dniu. Jeśli Poczta Kwiatowa nie jest w stanie zrealizować zamówień w terminie powinna ograniczyć ich przyjmowanie Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Stosowanie klauzuli o nieterminowości to próba uwolnienia się od odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie usługi, co jest niedopuszczalne – podsumował Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. Jak dodał, są też inne zarzuty. Poprawek wymaga polityka reklamacyjna firmy i wypłata rekompensat. Zadośćuczynienie często miało formę rabatu na kolejne zamówienie lub kosza ze słodyczami.

RadioZET.pl/UOKiK