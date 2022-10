Podatek od psa w 2023 roku znacznie wzrośnie. Jest nowa stawka

Inflacja przekłada się bezpośrednio na wysokość płaconych przez Polaków podatków. Każdy punkt procentowy tempa spadku wartości pieniądza to dodatkowe 47 mld zł wpływów do budżetu państwa – przyznał wiceminister finansów Artur Soboń. Wzrosną także opłaty i podatki lokalne – zgodnie z rozporządzeniem MF aż o 11,8 procent.

Podatek od psa 2023. Maksymalna stawka wzrosła o 16 zł

Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie określające maksymalne stawki opłat i podatków lokalnych w 2023 roku, podnosząc je o wskaźnik inflacji z pierwszego półrocza 2022 roku. Średnia podwyżka ma wynieść 11,8 procent.

Decyzja resortu to wytyczne dla samorządów – władze lokalne mogą, ale nie muszą, podnieść pobierane przez siebie podatki do kwoty wskazanej przez ministerstwo. Biorąc jednak pod uwagę spustoszenia, jakie w budżetach wywołało wprowadzenie Polskiego Ładu oraz zwiększone wydatki spowodowane przez wzrost cen nośników energii, trudno się spodziewać, żeby do podwyżek nie doszło.

Podatek od psa, którego maksymalna stawka w 2022 roku to 135 zł, w 2023 roku ma wzrosnąć do 150,93 zł. To podwyżka o niemal 16 zł – w poprzednich latach, gdy inflacja była trzymana w ryzach, wzrost był znacznie niższy.

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie w 2023 roku do 1 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni. W stosunku do 2022 roku oznacza to podwyżkę o 11 groszy. Samorządy będą mogły ponadto podnieść podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do 28,78 zł za metr kwadratowy. To o ponad 3 zł więcej, niż obecnie.

W 2022 roku podwyżki maksymalnych stawek lokalnych opłat i podatków wyniosły 3,6 procent – tyle wynosiła inflacja w pierwszym półroczu 2021 roku.

RadioZET.pl/Business Insider Polska