Podatek od zdrowia. Nowa składka na fundusz opiekuńczy, opiekę długoterminową i ubezpieczenia

Budżet krajowy od lat cierpi na niewystarczające dofinansowanie. Poszczególne grupy społeczne regularnie domagają się zwiększenia finansowania. Tymczasem koszty życia drożeją, a inflacja w Polsce rośnie w błyskawicznym tempie.

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że luka w finansowaniu zdrowia corocznie będzie wzrastać, a w 2027 roku wyniesie aż 41,4 mld zł i to mimo zmian przewidzianych w Polskim Ładzie. Czytamy, że resort zdrowia w przyjętej w połowie stycznia strategii rozwoju ochrony zdrowia do 2027 r. stwierdza, że należy rozważyć wprowadzenie dodatkowych opłat prozdrowotnych podobnych do opłat cukrowych. „Również poważnie bierze pod uwagę wprowadzenie dodatkowego podatku na fundusz opiekuńczy, z którego miałaby być finansowana opieka długoterminowa. Ministerstwo Zdrowia dodaje także, że gruntownej analizy wymaga możliwość wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń".

Luka w finansowaniu zdrowia w Polsce

Ministerstwo Zdrowia opracowało strategię, zgodnie z którą, dodatkowe źródła finansowania będą poszukiwane m.in. przez wprowadzenie nowych opłat czy ubezpieczeń. Gazeta podkreśla, że w Polskim Ładzie rząd zadeklarował, że do 2027 r. na zdrowie będzie przeznaczane co najmniej 7 proc. PKB.

Minimalne wydatki na ochronę zdrowia powinny wynieść w 2027 r. nie mniej niż 227,9 mld zł. Z tytułu składki zdrowotnej (o ile jej wysokość się nie zmieni), a także dotychczasowego poziomu dotacji budżetowych wpływy będą jednak wynosić 186,6 mld zł. A zatem resztę, czyli ok. 41,4 mld zł, trzeba wykroić z innych części budżetu i dosypać lub pozyskać od podatników DGP

Czy nowy program rządu zapewni dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia? Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich powiedział, że choć Polski Ład zmienił wysokość i zasady naliczenia składki zdrowotnej, to de facto ma niewielki wpływ na to, co trafia do budżetu NFZ: - Na dziś szacujemy, że Polski Ład w 2027 r. zagwarantuje dodatkowo 11,4 mld zł. Tyle wyniesie składka od przedsiębiorców na zdrowie" – zaznaczył Łukasz Kozłowski.

RadioZET.pl/PAP/DGP