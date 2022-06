500 plus nie było waloryzowane od początku swojego istnienia, czyli od ponad 6 lat. Czy rząd zdecyduje się podwyższyć świadczenie w dobie najwyższej od dekad inflacji? O przedwyborczych ruchach partii rządzącej mówiła na antenie Radia ZET minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

500 plus do zmiany? Inflacja przekroczyła 13,9 proc., a kwota świadczenia stoi w miejscu. W czasie rekordowej drożyzny powraca temat waloryzacji świadczenia na dzieci. O ewentualnej podwyżce 500 plus mówi się także w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Czy rząd zdecyduje się na hojniejsze transfery dla rodzin? Minister Marlena Maląg odpowiada.

500 plus do zmiany? „Nie w tym roku”

- Politykę prorodzinną prowadzimy kompleksowo. Program rodzina 500 plus został wzmocniony nowymi programami takimi jak np. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Nie ma planów, by w tym roku waloryzować 500 plus – mówiła na antenie Radia ZET szefowa resortu rodziny Marlena Maląg.

A co w przyszłym roku? – Mówimy o tym, jaka dziś jest nasza polityka – odparła minister Maląg.

Choć politycy unikają jednoznacznej deklaracji dotyczącej podwyżki świadczenia, to przypomnijmy, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła świadczenie, przewidziała furtkę umożliwiającą podwyżkę świadczenia. W art. 6 czytamy, że „Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwiększyć wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 (500 zł - przyp. red), biorąc pod uwagę prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy”.

Problem jednak w tym, że zapisy w ustawie budżetowej odbiegają od faktycznych wskaźników makroekonomicznych. Prognoza inflacji na bieżący rok „na papierze” to 3,3 proc. Zgodnie z prognozami ekonomistów wskaźnik ten na koniec roku przekroczy 9 proc.

RadioZET.pl