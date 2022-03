Wojna w Ukrainie wpływa znacząco na światową gospodarkę, ceny walut, surowców. Nałożone na Rosję sankcje skutkują ograniczeniem międzynarodowej współpracy biznesowej. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie udzielonym niemieckiemu „Bildowi” stwierdził, że „Putina można pokonać militarnie lub ekonomicznie”.

Niemcy uważają, że szybka rezygnacja z rosyjskiego gazu i ropy byłaby na rękę Putinowi. Dlaczego? „Bo już „za kilka tygodni zabrakłoby prądu i ciepła w Niemczech i Europie" – ostrzegła szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock. - To jest dokładnie taka destabilizacja, jakiej rosyjski prezydent by sobie życzył – stwierdziła niemiecka polityk.

Podwyżka cen ropy i gazu w Europie

Notowania ropy na rynkach w czwartek idą w górę. Baryłka Brent zdrożała o ponad 3,1 proc., do poziomu 101,5 dol. Rosną również ceny amerykańskiej ropy WTI, która w czwartek zdrożała o 3,3 proc., do niemal 98,5 dol. za baryłkę. Sytuację wyjaśnił w money.pl analityk BM Reflex Rafał Zywert.

Zachód szuka alternatywy dla rosyjskiej ropy. Bo choć w Europie oficjalnego embarga nie ma, to i tak nikt nie chce jej kupować. Szacuje się, że eksport rosyjskiej ropy jest o 50–70 proc. niższy Rafał Zywert analityk BM Reflex

W dniu napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. Po inwazji Rosji na Ukrainę, w kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

Z kolei kontrakty na gaz na kolejne miesiące na holenderskim hubie TTF w czwartek drożeją o ok. 5 proc. w stosunku do środowego zamknięcia i kosztują w granicach 108 euro za MWh. Notowania kontraktów na kwiecień wzrosły o ponad 5 proc. w stosunku do środowego zamknięcia i są na poziomie 108 euro za MWh. Kontrakty z dostawą w maju są wyceniane na nieco ponad 107 euro za MWh, co oznacza prawie 5,5-proc. wzrost w stosunku do środowego zamknięcia.

RadioZET.pl/PAP/money.pl