Podwyżka emerytur. Druga waloryzacja w 2022 roku będzie kwotowa?

Polacy opowiedzieli się za kwotową podwyżką rent i emerytur. Oznacza to, że procentowe podniesienie świadczenia nie miałoby już miejsca. Sprawdzamy, na czym polega ta metoda.

Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W jej efekcie świadczenie nie może zostać zmniejszone, chociaż eksperci zastanawiają się czy w 2022 roku rosnąca inflacja pochłonie z nawiązką nadwyżkę świadczenia dla seniorów.

Co na to Polacy? Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że druga waloryzacja rent i emerytur w 2022 roku powinna być kwotowa, dla każdego taka sama. O ile wzrosłyby świadczenia, gdyby do tego doszło?

Kwotowa waloryzacja rent i emerytur 2022

Gazeta podaje, że jesienią emerytury i renty mogłyby wzrosnąć o 180 zł brutto, jeżeli druga waloryzacja w 2022 roku byłaby kwotowa, a nie procentowa.

W sondażu zrealizowanym na zlecenie „Super Expressu” pojawiło się pytanie „w jaki sposób powinna być naliczana waloryzacja świadczeń, jeśli będzie w tym roku przeprowadzona”. Wyniki mówią, że 57 proc. odpowiedzi to: "kwotowo, czyli dla każdego ta sama kwota", 23 proc. uznało, że "procentowo, tak jak obecnie (im wyższa emerytura, tym wyższa podwyżka)", natomiast 20 proc. odpowiedziało "nie wiem".

Gdyby druga waloryzacja była procentowa, to jedni dostaną więcej, ale inni mniej. Badanie wskazuje, że ludzie nie chcą ryzykować i wolą dostać konkretną kwotę Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego

Z czego wynika kwota potencjalnej podwyżki w wysokości 180 zł brutto? W gazecie czytamy, że podstawą byłaby 7-procentowa waloryzacja. W takiej sytuacji właśnie o taką kwotę wzrosłyby przeciętne świadczenia podnoszone metodą waloryzacji kwotowej.

RadioZET.pl/"Super Express"