Podwyżka płacy minimalnej zbyt hojna? „Uderzy w przedsiębiorców i zatrudnienie”

Płaca minimalna będzie wyższa, niż początkowo obiecywał rząd. Dla pracowników w dobie najwyższej od dekad inflacji wzrost pensji o 500 złotych to kropla w morzu potrzeb, dla pracodawców zaś – kolejny wydatek – przypominają eksperci Konfederacji Lewiatan.

Płaca minimalna w górę od 2023 roku. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł. Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 3600 zł, minimalna stawka godzinowa 23,50 zł. Konfederacja Lewiatan w najnowszym stanowisku zauważyła, że wyższy, niż oczekiwano, wzrost płacy minimalnej może przyczynić się do wzrostu bezrobocia.

Płaca minimalna 2023. "Przed nami wzrost bezrobocia"

Zdaniem organizacji zrzeszającej przedsiębiorców zaproponowana przez rząd podwyżka płacy minimalnej „uderzy w biznes i zatrudnienie”. Przedstawiciele biznesu przypomnieli, że mamy do czynienia z galopującą inflacją i z kryzysem energetycznym, przez co koszty prowadzenia działalności gospodarczej są rekordowo wysokie.

Jak zaznaczył doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i przewodniczący Zespołu ds. budżetu i wynagrodzeń w Radzie Dialogu Społecznego Jacek Męcina, rząd niespodziewanie podwyższył wzrost minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku do 3490 zł od stycznia i 3 600 zł od lipca.

- To znacznie więcej niż w konsultowanym jeszcze w tym miesiącu projekcie rozporządzenia Rady Ministrów. Proponowano bowiem, że od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł, minimalna stawka godzinowa 22,10 zł, natomiast od 1 lipca 2023 r. będzie to odpowiednio 3450 zł i 22,50 zł. – wskazał Jacek Męcina.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan podwyżka płacy minimalnej do 3600 zł przy obecnych warunkach makroekonomicznych to „zły sygnał dla gospodarki”. Przedstawiciel organizacji zaznaczył jednocześnie, że w dobie najwyższej od 30 lat inflacji, powinniśmy stawiać na ograniczenie konsumpcji. Tymczasem podwyżka minimalnej pensji może „napędzi rosnącą spiralę cenowo – płacową” i doprowadzić do dalszego wzrostu cen.

- W miejsce realnych działań łagodzących następstwa inflacji i kryzysu energetycznego przedsiębiorcy otrzymują kolejną złą informację, której skutkiem z pewnością będzie wzrost bezrobocia – stwierdził Męcina

RadioZET.pl/PAP