Podwyżka stóp procentowych a raty kredytu. Kolejne 500 minus dla Polaków?

Raty kredytów znów w górę? Stopy procentowe zgodnie ze wskazaniami większości analityków wzrosną o 25 bp. Rada Polityki Pieniężnej z uwagi na spowolnienie w gospodarce z dużą dozą prawdopodobieństwa zdecyduje się na minimalną podwyżkę stóp. O ile wzrosną wówczas raty kredytu? Oto analiza Andrzeja Prajsnara, eksperta portalu RynekPierwotny.pl.

Stopy procentowe a raty kredytu

Ekspert wziął pod uwagę trzy scenariusze: wzrost stóp o 25 pb, 50 pb i 75 pb. Stopa referencyjna, która wynosi dziś 6,5 proc., w najczarniejszym scenariuszu przekroczy 7 proc. Andrzej Prajsnar zaznaczył jednak, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się wzrost stóp procentowych o 25 bp.

- Pomimo zaskakująco wysokiego odczytu inflacji z sierpnia, to właśnie mała zmiana głównej stopy NBP o 0,25 punktu procentowego wydaje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. W takim przypadku, raty wszystkich analizowanych kredytów wzrosną o około 117 proc. względem końca lipca 2021 r. W razie podniesienia głównej stopy NBP o 0,50 punktu procentowego, analogiczny wzrost równej raty wyniósłby mniej więcej 123 proc. – skomentował analityk.

fot. RynekPierwotny.pl

Zgodnie z przedstawioną przez portal tabelą, kredytobiorca, który zadłużył się na 30 lat z 2 proc. marżą na kwotę 600 tys. zł, po najwyższej prognozowanej podwyżce stóp procentowych zapłaci prawie 400 zł więcej niż w lipcu i prawie 2 tys. więcej niż płacił na początku roku. W przypadku najbardziej prawdopodobnego scenariusza, zakładającego minimalną podwyżkę stóp procentowych, rata w porównaniu do lipca bieżącego roku wzrosłaby o nieco ponad 100 złotych.

Jeśli RPP zdecyduje się na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej, to będzie to jedenasta z rzędu podwyżka stóp procentowych. Zdaniem ekspertów jednak zbliżamy się do końca tego kosztownego dla kredytobiorców cyklu.

RadioZET.pl