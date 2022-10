Podwyżki cen biletów są nieuniknione? „Pasażerowie nie zbiednieją”

Inflacja, która oficjalnie przekroczyła we wrześniu 2022 roku 17 proc., daje się we znaki niemalże w każdej branży. Polacy mierzą się z podwyżkami w sklepach, wyższymi rachunkami za prąd czy gaz, a niebawem poniosą koszty wyższych cen biletów na komunikację miejską – prognozuje branża. Jej przedstawiciele mówią, że podwyżki są nieuniknione.

Podwyżki cen biletów. „Pasażerowie nie zbiednieją”

Sytuacja ekonomiczna branży komunikacji miejskiej i budżetowa samorządów jest dramatyczna. Musimy przetrwać ten najgorszy czas – powiedział PAP dyrektor Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej Marcin Żabicki. Podwyżki cen biletów są w obecnej sytuacji nieodzowne – ocenił.

Zdaniem przedstawiciela branży, samorządy w poszukiwaniu oszczędności, mogą ograniczać liczbę połączeń. - Nie wiemy, jak to się ułoży do końca roku i z przerażeniem patrzymy na przyszłoroczne budżety, to może być bardzo trudny czas. Im gorsza sytuacja finansowa samorządów, tym gorsza pozycja transportu publicznego. To oczywista zależność – powiedział Żabicki.

Przed nami jest uczciwa dyskusja w każdym z miast, na czym oszczędzać. Są miasta, gdzie wyłącza się latarnie, są takie, gdzie zamyka się baseny i takie, gdzie ogranicza się kursowania autobusów, czy tramwajów. Być może rozwiązaniem jest wszystkiego po trochu, ponieważ to jest tak głęboki kryzys, że nie da się tylko jednym elementem uzdrowić sytuacji Marcin Żabicki, IGKM

Rozmówca PAP zwrócił uwagę, że wystarczyłoby podnieść ceny biletów o 50 gr, by budżet odczuł różnicę. Jak dodał, „nasi pasażerowie od tego nie zbiednieją”. Ekspert zasugerował samorządom, że lepiej nieco podnieść ceny, niż „na oślep ciąć kursy”.

RadioZET.pl/PAP