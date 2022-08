Podwyżki cen węgla. Polska Grupa Górnicza podała stawki

Węgiel będzie coraz droższy? Polska Grupa Górnicza podwyższyła i ujednoliciła ceny węgla dla odbiorców indywidualnych. Jak wynika z informacji spółki, podwyżka wynosi średnio ok. 20 proc.

Ile kosztuje tona węgla? Stawki idą w górę

PGG uzasadniła podwyżki cen węgla „drastycznym wzrostem kosztów produkcji”. Za podwyżkami stać mają także planowane przez spółkę inwestycje.

„Na rynku skokowo podrożała m.in. stal niezbędna w kopalniach do zbrojenia wyrobisk (spółka zapłaci za nią aż o 78 proc. więcej niż przed rokiem). Znacznie droższa jest także energia elektryczna i paliwa a także usługi dla zakładów górniczych” – podano w komunikacie spółki.

Jak wskazano, do tej pory te same sortymenty węgla opałowego miały w poszczególnych kopalniach różne ceny. Po zmianie średnia cena węgla opałowego w PGG ma wynosić ok. 1,2 tys. zł za tonę (w porównaniu do około 1 tys. zł dotychczas).

RadioZET.pl/PAP