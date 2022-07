Podwyżki dla pracowników ZUS? Związkowcy nie godzą się na warunki urzędu

Nie widać końca sporu na linii Zakład Ubezpieczeń Społecznych – związki zawodowe. Choć większość pracowników przystaje na warunki urzędu dotyczące podwyżek, to jak zaznacza ZUS, jest „jeden związek blokuje ustalenia”. Jak dowiaduje się Radio ZET, Związkowa Alternatywa nie podpisała porozumienia.

ZUS zagrożony strajkiem? Związkowcy domagają się godnych płac i warunków pracy. Choć jak podaje urząd 10 związków przystało na porozumienie zaproponowane przez pracodawcę, to Związkowa Alternatywa do tej pory dokumentu nie podpisała. - Porozumienie jest niekorzystne. Nie ma gwarancji zasypywania różnic płacowych - mówiła reporterowi Radia ZET Michałowi Dzienyńskiemu Ilona Garczyńska, szefowa Alternatywy. Podkreśla, że związek jest gotowy do negocjacji.

Podwyżki w ZUS pod znakiem zapytania

10 organizacji związkowych działających w ZUS podpisało porozumienie, które zakłada podwyżki dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedstawiciele jednego z najmniejszych związków w ZUS - Związkowej Alternatywy odmówili podpisania ustaleń i opuścili spotkanie – podał Zakład.

Jak podała z kolei Związkowa Alternatywa, ZUS zaproponował skromniejsze podwyżki, niż wcześniej ustalano. „Pozostałe związki spełniły życzenie pracodawcy, by zejść z podwyżki wynagrodzeń zasadniczych z 800 zł na 600 zł, zwiększając pulę części uznaniowej ze 100 na 300 zł. Oznacza to, że podobnie jak w poprzednich latach osoby podporządkowane pracodawcy dostaną zdecydowanie większe podwyżki i premie niż większość pracowników” – czytamy w komunikacie związkowców.

„Zgodnie z uzgodnionym stanowiskiem podwyżka składać się będzie z dwóch części: obligatoryjnej i uznaniowej. Podwyżkę w kwocie obligatoryjnej 600 zł brutto na pełen etat otrzymają wszyscy pracownicy uprawnieni do podwyżki. Część uznaniowa podwyżki będzie przyznawana w oparciu o kryteria merytoryczne określone w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, z uwzględnieniem kryterium wieloletniego doświadczenia w pracy zawodowej” – podał z kolei ZUS.

Związkowa Alternatywa chce podwyżki płacy zasadniczej o 60 proc., przywrócenia dodatku stażowego i powrotu do systemu nagród.

Biorąc pod uwagę lekceważenie przez ZUS podstawowych praw pracowniczych i niezadowalające warunki płacowe, Związkowa Alternatywa rusza z referendum strajkowym, które potrwa 3 tygodnie Związkowa Alternatywa.

Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawiciele Związkowej Alternatywy mieli od początku negować ustalenia i opuścić spotkanie z pracodawcą.

