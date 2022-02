Skarbówce grozi zapaść? „Nikt nie chce pracować za marne grosze”

Polski Ład postawił urzędników administracji skarbowej w niezręcznej sytuacji. Muszą objaśniać Polakom niezrozumiały system, przez co często przedstawiciele fiskusa są krytykowani i pracują pod presją.

Takim warunkom pracy towarzyszą zamrożone pensje. Z uwagi na konieczność zaciskania pasa w pandemii i szukania oszczędności w budżecie zamrożono pensje urzędników. "Po dymisji Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów, szybko zareagowały działające w skarbówce związki zawodowe (…) Po kilkuletnich bezskutecznych próbach uzyskania satysfakcjonującej podwyżki postanowili zaapelować do premiera Mateusza Morawieckiego, który objął funkcję ministra finansów" – czytamy w dzienniku.

Skarbówka żąda podwyżek. Zabraknie chętnych do pracy?

Tomasz Ludwiński, przewodniczący Sekcji Krajowej Administracji Skarbowej NSZZ Solidarność w rozmowie z gazetą przyznaje, że rąk do pracy w skarbówce może zabraknąć. Związkowiec mówi o dodatkowych obowiązkach urzędników wynikających z pojawienia się Polskiego Ładu i stałej pracy pod presją „za marne pieniądze”.

Tomasz Ludwiński przypomniał, że rząd znalazł pieniądze np. na podwyżki dla mundurówki, a urzędników skarbowych pozostawił z natłokiem obowiązków i z zamrożonymi pensjami. – W czym jesteśmy gorsi? – pyta Ludwiński. - Jesteśmy tak ważną dla państwa służbą, a traktuje się nas po macoszemu – mówił związkowiec.

Coraz więcej osób odchodzi z pracy, młodzi nie chcą przychodzić i pracować za marne grosze. Wkrótce sytuacja będzie dramatyczna i dojdzie do zapaści aparatu skarbowego Tomasz Ludwiński, przewodniczący Sekcji Krajowej Administracji Skarbowej NSZZ Solidarność.

Związkowcy chcą ustalenia płacy minimalnej w KAS na poziomie przynajmniej 5 tysięcy złotych brutto. Obecnie najniższa stawka w służbach skarbowych to 3,3 tys. zł brutto, czyli nieco więcej niż pensja minimalna w gospodarce (3010 zł brutto).

- To już w Biedronce więcej się zarabia, bo minimalna to około 4,5 tys. zł brutto – podsumował Ludwiński.

RadioZET.pl/PAP/Puls Biznesu