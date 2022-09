Polacy bez zapasów węgla na zimę. Niepokojący sondaż CBOS

Wojna w Ukrainie i odcięcie się od surowców z Rosji przyczyniły się do kryzysu energetycznego. Ceny węgla poszybowały w górę, a jego dostępność spadła. Czy Polacy będą w stanie zapewnić ciepło w domach zimą? Wyniki sondażu CBOS są niepokojące.

40 proc. Polaków bez zapasu węgla

40 proc. badanych zadeklarowało, że nie ma zapasów surowca na zimę, zaś 79 proc. ankietowanych wskazało na trudności z zaopatrzeniem. To wyniki sondażu "Polacy wobec kryzysu energetycznego" CBOS.

Jak wynika z badania, prawie połowa Polaków, bo aż 46 proc. ogrzewa swoje domy lub mieszkania przy wykorzystaniu pieca lub kotła węglowego. 28 proc. mieszkańców korzysta z sieci miejskiej, także opartej na węglu.

CBOS poinformował, że spośród badanych, którzy ogrzewają domy lub mieszkania za pomocą węgla, 35 proc. ma "tylko niewielkie zapasy tego surowca na nadchodzący sezon grzewczy", a 40 proc. zadeklarowało zupełny brak zapasów.

"Jedynie co jedenasty deklaruje, że wystarczy mu węgla na cały sezon grzewczy (9 proc.), a co siódmy (15 proc.) – że ma spore zapasy, ale niewystarczające na cały sezon" - wskazano.

Autorzy badania przekazali, że wielkość zapasów bezpośrednio łączy się z dochodem per capita. "Wśród ankietowanych o dochodach na osobę do 1499 zł jedynie 16 proc. ma wystarczające lub spore zapasy tego surowca, a w grupie respondentów o dochodach per capita 3000 zł i więcej odsetek ten jest dwukrotnie większy (30 proc.)" - poinformował ośrodek badawczy. Jak zaznaczono, 70 proc. gospodarstw o najwyższych dochodach deklaruje, że ma "niewielkie zapasy" albo nie ma ich w ogóle.

RadioZET.pl/PAP