Polacy kupili prawie milion ton węgla przez internet. PGG: zakup bywa trudny

Węgiel w Polsce stał się towarem deficytowym. Sama Polska Grupa Górnicza kilkukrotnie zwiększała jego ceny, a do ostatniej podwyżki doszło 8 września. O ok. 20 proc. poszły w górę ceny węgla opałowego w e-sklepie, co spółka tłumaczy koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z planami zwiększenia wydobycia w przyszłym roku.

Polacy kupili prawie milion ton węgla w e-sklepie PGG

Mimo rosnących cen, zapotrzebowanie na węgiel nie spada. Polacy kupują surowiec, choć jego ilość wciąż nie jest w stanie zaspokoić popytu. 40 proc. Polaków przyznało, że nie ma wystarczających zapasów węgla na zimę.

W e-sklepie PGG po ostatnich podwyżkach cena ekogroszku wzrosła z ok. 1460 zł/t do ok. 1700 zł/t, zaś za węgiel luzem, który wcześniej kosztował średnio 1250 zł, teraz trzeba zapłacić ok. 1500 zł/t.

PGG poinformowała, że od stycznia e-sklep obsłużył 236 tys. 846 klientów, do których trafiło prawie milion ton węgla.

Mimo że zakup węgla bywa bardzo trudny i wymaga dużej cierpliwości, po każdej sesji zakupowej we wtorki i czwartki licznik e-sklepu rośnie o kilkadziesiąt tysięcy ton i kilka tysięcy nabywców PGG

E-sklep wprowadził ograniczenia na zakup węgla. Od 29 sierpnia łączny limit zakupowy wynosi 3 tony, raz na 12 miesięcy. Towar jest uzupełniany we wtorki i czwartki od godziny 16.00 i dostępny jest do wyczerpania zapasów.

