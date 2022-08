Polacy wyjadą z kraju? Emigrację zarobkową rozważa co piąty pracownik

Praca w Polsce stała się nieopłacalna? Wobec rosnących kosztów życia i stojących w wielu firmach w miejscu pensji wielu Polaków decyduje się na emigrację. Jak wynika z badań, coraz większy odsetek ankietowanych rozważa taką możliwość.

Polacy wyjadą z kraju? Coraz więcej osób rozważa emigrację zarobkową

Prawie 18 proc. Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku - wynika z badania ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gi Group. To więcej niż w minionym roku, kiedy to chęć wyjazdu deklarowało nieco ponad 16 proc. respondentów.

W porównaniu z badaniem sprzed roku pięciokrotnie wzrósł odsetek niezdecydowanych co do tego, czy chce pozostać w kraju czy wyjechać za pracą- z 2,7 proc. rok temu do 14,6 proc. obecnie.

Mniej Polaków opowiedziało się za pozostaniem w kraju - 67,6 proc. w porównaniu z 81,2 proc. rok temu.

Dyrektor zarządzająca Gi Group Temporary & Permanent Recruitment Anna Wesołowska skomentowała, że Polacy rozważają wyjazd pomimo kryzysu w całej Europie, która nie uprała się jeszcze ze skutkami pandemii. – Można to tłumaczyć rosnącą inflacją, zwiększeniem kosztów utrzymania i ogólnego poczucia braku stabilności - skomentowała ekspertka.

Jak dodała, jeśli w ślad za deklaracjami pójdą czyny, na polskim rynku pracy zabraknąć może rąk do pracy. Kogo dokładnie? Młodych w wieku 25-44 lat. To właśnie w tej grupie wiekowej najwięcej osób rozważa emigrację zarobkową (56 proc.). Co trzeci Polak rozważający emigrację ma wykształcenie średnie lub zawodowe, co piąty – wykształcenie wyższe. Gotowość do wyjazdu deklaruje więcej mężczyzn niż kobiet (60 proc. vs 40 proc.)i są to głównie mieszkańcy mniejszych miast i wsi.

Ankietowany najchętniej podjęliby pracę w Niemczech (33 proc. wskazań), w Holandii (18 proc. wskazań) lub w Wielkiej Brytanii (6,4 proc. wskazań). W minionych latach nieco częściej respondenci wskazywali Wielką Brytanię jako potencjalne miejsce przeprowadzki, na co najprawdopodobniej wpłynął Brexit.

RadioZET.pl/PAP