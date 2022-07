Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych w czerwcu była tylko o 3,2 procent wyższa niż rok temu, a w stosunku do maja spadła 1,4 procent – podał GUS. To pierwsze oznaki masowego oszczędzania – wskazał Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Inflacja wywołała w Polsce drożyznę, która coraz bardziej daje się Polakom we znaki. W ciągu roku paliwa podrożały o niemal 50 procent, a według URE ceny za prąd elektryczny mogą w 2023 roku wzrosnąć o 180 procent. Więcej płacić trzeba praktycznie za wszystko: GUS podał, że inflacja w czerwcu wyniosła 15,5 procent rok do roku.

Przemysław Czarnek zdradzając swój sposób na wysokie ceny powiedział, że zamierza „jeść mniej i taniej”. Wygląda na to, że taką receptą na trudne czasy wystawiło sobie sporo Polaków: spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych, neutralizujących wpływ inflacji, to zdaniem Konfederacji Lewiatan „pierwsze oznaki zaciskania pasa”.

Polacy ograniczają wydatki. Efekt drożyzny

Polacy wydają nominalnie na zakupy więcej, ale kupują mniej – wynika z danych GUS. Drożyzna sprawiła, że nie możemy – albo nie chcemy – utrzymywać poziomu życia z czasów sprzed galopującej inflacji.

- Nominalnie sprzedaż detaliczna rosła w tempie blisko 20 procent. Ale wartość sprzedaży detalicznej jest „zjadana” przez wzrost cen. W czerwcu realnie sprzedaż wzrosła jedynie o 3,2 procent, przy prognozach na poziomie 6 procent. To najgorszy wynik od kwietnia 2021 roku. Najbardziej jednak w oczy rzuca się spadek sprzedaży detalicznej o 1,4 procent, w ujęciu miesięcznym, przy takiej samej liczbie dni roboczych co w czerwcu. Ostanie dane dotyczące sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i budowlanej zapowiadają, że spadek PKB może być dużo szybszy niż oczekuje tego rynek, bo to że on będzie jest raczej pewne – stwierdził Mariusz Zielonka.

Polsce grozi techniczna recesja – dojdzie do niej, jeśli przez dwa kolejne kwartały projekt krajowy brutto będzie się zmniejszał. Na takie prawdopodobieństwo wskazali analitycy bankowi.

Przejawem zaciskania pasa przez Polaków ma być między innymi przesiadanie się do komunikacji zbiorowej i oszczędzanie w ten sposób na paliwie. Widać to po spadku wolumenu sprzedaży.

- Widać też zmianę postaw obywateli. Zaczęliśmy znacznie rzadziej korzystać z prywatnych środków transportu. Mimo że ceny paliw rosły na początku czerwca w szaleńczym tempie i ich sprzedaż nominalnie wzrosła o ponad 45 procent, to realnie wartość sprzedaży spadła w ujęciu rocznym o 12,6 procent – wskazał Zielonka.

- Być może czerwiec stał się już początkiem tzw. sezonu ogórkowego w sprzedaży, a być może to efekt topniejących oszczędności z kont obywateli spowodowany wyraźnym wzrostem kosztów życia. Jedno jest pewne: kupujemy coraz mniej i ten trend będzie się utrzymywał przynajmniej do wczesnej jesieni – podsumował analityk Konfederacji Lewiatan.

RadioZET.pl/Konfederacja Lewiatan