Połowa bonów turystycznych wciąż niewykorzystana. A zostały 3 miesiące

Bon turystyczny zadebiutował w 2020 roku w najgorszym możliwym momencie – lockdown z powodu pandemii COVID-19 praktycznie uniemożliwił wykorzystanie przyznanych polskim rodzicom funduszy. Program „500 plus na wakacje” był więc wielokrotnie przedłużany – obecnie obowiązującą datą końca bonu turystycznego jest 30 września.

Na skorzystanie z bonu turystycznego zostały więc tylko 3 miesiące. Andrzej Gut-Mostowy stwierdził, że do tej pory wykorzystano 80 procent bonów, które zostały pobrane. W odniesieniu do całości programu oznacza to jednak skonsumowanie tylko połowy wszystkich przysługujących dopłat.

50 procent bonów turystycznych wciąż niewykorzystanych. 500 zł na wakacje z dziećmi

Bon turystyczny to nie tylko aktywacja rodzin, które będą mogły taniej wyjechać na wakacyjny wypoczynek z dziećmi. Program stał się także tarczą pomocową dla branży turystycznej, która ucierpiała mocno w czasie pandemii. Obostrzenia wprowadzone przez rząd zabraniały między innymi przez kilka miesięcy przyjmowania gości przez hotele i pensjonaty.

Na wykorzystanie w programie bonu turystycznego jest łącznie 4 mld zł. Z wypowiedzi wiceministra Gut-Mostowego wynika, że w ciągu dwóch lat rodzice skorzystali łącznie z około połowy przysługującej im kwoty. Na skonsumowanie drugiej połowy dopłat zostało już tylko 3 miesiące. Może to oznaczać konieczność kolejnego przedłużenia czasu obowiązywania programu.

- Do 30 września bon turystyczny będzie można wykorzystać, a analizy przeprowadzone podczas nadchodzących wakacji mają wskazać, ile z nich jeszcze nie zostało wykorzystanych. Jeżeli będzie duża liczba niewykorzystanych bonów, to będziemy zastanawiali się nad przedłużeniem ich działania. Na tę chwilę bardzo nam zależy, aby do 30 września wszystkie rodziny aktywowały bon, a te które już aktywowały a nie wykorzystały, aby to uczyniły do końca września – powiedział wiceminister.

Polska Organizacja Turystyczna ma przeprowadzić w czerwcu szeroką kampanię promocyjną, której zadaniem będzie motywowanie rodziców do pobierania i wykorzystywania bonu. Rząd zaś dopuszcza możliwość zorganizowania kolejnego programu wakacyjnych dopłat.

- Na obecną chwilę jeszcze nie rozmawialiśmy o kolejnej puli bonów, ale będziemy starali się uruchomić kolejny program mający na celu pobudzenie krajowej turystyk – zapowiedział Gut-Mostowy.

Bon turystyczny to forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

RadioZET.pl/PAP