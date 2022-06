Polska będzie eksportować ukraińskie zboże. „Otrzymujemy środki z UE”

- Polska została poproszona o pomoc w wywozie towarów, głównie zboża z Ukrainy. Otrzymujemy z tego tytułu środki z UE, by zwiększyć przepustowość i poprawić infrastrukturę. Polska będzie dla niepodległej Ukrainy hubem gospodarczym – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Wojna w Ukrainie może mieć ogromne konsekwencje dla krajów, które polegały na dostawach zboża z zaatakowanego kraju. Rosja blokuje Morze Czarne, uniemożliwiając zaspokajanie ich potrzeb żywnościowych. Rosjanie na dodatek kradną ukraińskie zapasy i wywożą do swojego kraju. Głód w państwach afrykańskich może doprowadzić do pojawienia się nowej fali uchodźców próbujących dostać się na teren Unii Europejskiej.

Grozi nam globalny kryzys, a zapobiec może mu nasz kraj. - Dlatego Polska została także poproszona i powiedziałem, jakie są nasze warunki, otrzymujemy tutaj z tego tytułu także środki ze strony UE po to, ażeby zwiększyć przepustowość, poprawić infrastrukturę, która umożliwi wywóz zboża, wywóz towarów z Ukrainy na Bliski Wschód, do Afryki i do innych państw – powiedział premier Morawiecki.

Polska stanie się hubem dla Ukrainy. Będziemy eksportować ukraińskie zboże

Morawiecki stwierdził, że logistyka wywozu zboża z Ukrainy była jednym z głównych tematów podczas poniedziałkowo-wtorkowego posiedzenia Rady Europejskiej.

- To kilkadziesiąt milionów ton zboża, ok. 50 mln ton zboża rocznie, bez którego północna Afryka, Bliski Wschód może mieć poważne problemy z wyżywieniem swojej ludności, z zabezpieczeniem żywności dla swoich ludzi – zaznaczył premier.

Morawiecki powiedział, że już dzisiaj w przygotowaniu jest „kilka umów pomiędzy resortami, które z jednej strony pomogą Ukrainie, a z drugiej strony dadzą impuls gospodarczy Polsce” i że „są to umowy dotyczące np. eksportu zboża ukraińskiego”. Premier mówił też o polsko-ukraińskiej współpracy resortów obrony, spraw wewnętrznych czy infrastruktury.

To właśnie różnice w infrastrukturze są obecnie głównym problemem przy organizowaniu eksportu ukraińskiego zboża przez polskie porty na Bałtyku. Koleje oby państw korzystają z odmiennego rozstawu szyn, przez co na granicy potrzebny jest przeładunek. Tworzą się przez to zatory, jako że transport nie odbywa się płynnie ani w szybkim tempie.

Według Morawieckiego, przywrócenie eksportu żywności z Ukrainy to temat numer dwa w unijnych rozmowach. Najważniejsze jest znalezienie sposobu na przywrócenie pokoju.

- Koncentrujemy się na tym, aby jak najszybciej można było przywrócić pokój, bezpieczeństwo, normalność i normalne życie gospodarcze – zapewnił Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP