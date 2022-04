Polska dostanie dodatkowe środki z KE? Premier: potrzebujemy pieniędzy dla uchodźców

Apelujemy do Komisji Europejskiej: skoro pomogła Turcji przy poprzednim kryzysie z uchodźcami, to żeby do Polski także trafiła pomoc z budżetu Unii Europejskiej - oświadczył premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Belgii Alexandrem De Croo.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że już ponad 2,6 mln uchodźców zza wschodniej granicy znalazło schronienie w Polsce. Pomoc humanitarna niesie za sobą koszty, o których po spotkaniu z premierem Belgii Alexandrem De Croo mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu chce, by Komisja Europejska pokryła z pieniędzy unijnych część wydatków.

Apel o unijne środki. „Pomoc Komisji Europejskiej jest niewystarczająca”

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do KE o unijne środki, które sfinansowałyby wydatki związane z pomocą dla uchodźców. Jak zaznaczył, Komisja w przeszłości pomogła finansowo Turcji, która mierzyła się ze skutkami kryzysu migracyjnego.

Morawiecki zwrócił uwagę, że w Polsce gościmy już ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy. - Ich domy są zburzone (...), ich cała przeszłość pozostawiona, czasami wzięta ze sobą w jednej małej walizeczce. Musimy przeciwdziałać temu i robimy to w sposób maksymalnie humanitarny, ponieważ tego wymaga człowieczeństwo, tego wymagają wartości - takie, jak dbałość o sprawiedliwość, o solidarność i my Polacy to robimy - podkreślił szef polskiego rządu.

- Na razie finansujemy pomoc w ramach naszych możliwości, ale aby z jednej strony sprawiedliwości stało się zadość, a z drugiej strony, żeby obowiązywał system europejski, także i w naszym przypadku, prowadzimy coraz to bardziej intensywny dialog z Komisją Europejską w tym zakresie - powiedział premier.

Jak wcześniej poinformowała PAP, europarlamentarzyści z PiS z inicjatywy Bogdana Rzońcy wysłali list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w tej sprawie. Politycy mieli zaapelować o dodatkowe środki na pomoc uchodźcom.

Po agresji Rosji na Ukrainę głównym kierunkiem uchodźców jest Polska. Ponad 2,5 mln osób przekroczyło granicę polsko-ukraińską, 700 tys. zostało zarejestrowanych w ewidencji ludności i nadano im numer PESEL. Kraje przyjmujące, głównie Polska, są obciążone ogromnymi kosztami utrzymania uchodźców. Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji do tej pory, uważamy, że propozycje Komisji Europejskiej są niewystarczające napisali w liście polscy europosłowie.

"Uważamy za konieczne zmobilizowanie dodatkowych środków unijnych w celu sprostania wyzwaniom związanym z ucieczką uchodźców z Ukrainy" – czytamy w liście.

Pod listem, obok Rzońcy, podpisali się: Beata Szydło, Ryszard Legutko, Kosma Złotowski, Roberts Zile, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Beata Mazurek, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Izabela Kloc, Beata Kempa, Ladislav Ilcic, Zdzisław Krasnodębski, Jacek Saryusz-Wolski, Anna Fotyga, Dominik Tarczyński, Karol Karski, Anna Zalewska, Valdemar Tomasevski, Eugen Jurzyca, Andżelika Możdżanowska, Jadwiga Wiśniewska, Tomasz Poręba, Grzegorz Tobiszowski, Joachim Brudziński i Adam Bielan.

RadioZET.pl/PAP