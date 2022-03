Morawiecki: za pół roku Polska niezależna od rosyjskiego gazu

Dzięki Baltic Pipe Polska już za pół roku stanie się niezależna od gazu z Rosji – oznajmił premier Mateusz Morawiecki. Gazociąg według planów ma ruszyć w październiku 2022, popłynie nim do Polski gaz z Norwegii.

Wojna w Ukrainie skłoniła państwa Unii Europejskiej do poszukiwania alternatywnych dla Rosji źródeł surowców energetycznych, przede wszystkim gazu ziemnego i ropy naftowej. Według wyliczeń PIE, Wspólnota za ropę płaci Putinowi 51 mld dolarów rocznie. To pieniądze, które mogą służyć do sponsorowania armii.

Gaz już wcześniej wykorzystywany był przez Rosję jako narzędzie nacisków geopolitycznych, taką właśnie rolę pełnić miały gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2. Polska rozpoczęła realizację planu odcięcia się od gazu z Rosji już 5 lat temu, rozpoczynając budowę Baltic Pipe. Po kłopotach z realizacją inwestycji prace zostały wznowione, dzięki temu „po raz pierwszy od dziesięcioleci” Polska stanie się niezależna od rosyjskiego gazu.

Polska zrezygnuje z rosyjskiego gazu w październiku 2022. Baltic Pipe bliski ukończenia

Deklaracja premiera Morawieckiego o dacie odejścia od kupowania rosyjskiego gazu padła podczas wizyty w Austrii. Szef polskiego rządu mówił tam o potrzebie odcięcia Rosji od pieniędzy zarabianych przez Putina na sprzedaży surowców energetycznych.

- Dopuszczają się regularnych zbrodni wojennych, dlatego musimy odciąć tej wojnie tlen, wojna nie może mieć tlenu. Co jest tym tlenem dla machiny wojennej Putina? Przede wszystkim pieniądze pochodzące od oligarchów ze sprzedaży ropy i gazu i innych towarów, które eksportuje – stwierdził Morawiecki.

Premier dodał, że w ciągu ostatnich pięciu lat został wybudowany gazociąg Baltic Pipe i „za pół roku będziemy niezależni, po raz pierwszy od dziesięcioleci, od rosyjskiego gazu”. Gazociągiem ma docelowo płynąc około 10 mld metrów sześciennych gazu rocznie.

Znacznie trudniej będzie Polsce i krajom UE zrezygnować z rosyjskiej ropy. Daniel Obajtek poinformował, że zależność od tego źródła udało się w ostatnich latach zmniejszyć, wciąż jednak około 45 procent ropy przetwarzanej w polskich rafineriach pochodzi z Rosji.

RadioZET.pl/PAP

