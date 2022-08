Polska z "najwyższym wzrostem PKB"? W żadnym innym kraju spadek nie był tak głęboki

Recesja w Polsce? Ekonomiści po opublikowaniu danych GUS nie wykluczają takiego scenariusza. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że PKB kwartał do kwartału spadł o 2,3 proc. Jak podaje Eurostat, żaden inny kraj nie odnotował tak głębokiego spowolnienia.

Spadek PKB. Polska w europejskiej czołówce

GUS poinformował, że PKB kwartał do kwartału zaczyna spadać. W skali roku odnotowujemy jednak wzrost rzędu 5,3 proc. Kwartalny spadek zrodził pytania o ryzyko wystąpienia w Polsce recesji technicznej, z którą do czynienia mamy w przypadku spadku PKB przynajmniej przez dwa kwartały. Analitycy z banku ING ocenili po publikacji danych przez GUS, że „rośnie ryzyko spadku PKB w kolejnych kwartałach”, co oznacza, że nie można wykluczyć wystąpienia recesji technicznej.

Dane kwartalne są niepokojące także w zestawieniu z PKB innych krajów, co na zwrócili uwagę także politycy.

Z danych Eurostatu wynika, że Polska kwartał do kwartału odnotowała największy spadek PKB wśród wszystkich badanych krajów.

Sytuację w nieco innym świetle przestawiają rządzący. - Powinniśmy patrzeć na całoroczny wzrost PKB. Widzimy, że obecnie wzrost rok do roku wynosi 5,3 proc. Natomiast w kontekście całego roku 2022 myślę, że to będzie jeden z najwyższych wzrostów PKB w UE - ocenił wiceminister finansów Piotr Patkowski w wywiadzie dla wPolityce.pl.

- Jest to spadek kwartał do kwartału i nie można go traktować jako główny miernik świadczący o sile gospodarki – wyjaśnił Patkowski.

