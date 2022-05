Pomoc dla kredytobiorców. „WIBOR praktycznie zostanie zlikwidowany”

RPP po raz ósmy z rzędu podniosła stopy procentowe, wraz z którymi wzrosły raty kredytów. Banki bez problemu podnoszą rady kredytów, ale nieco wolniej zwiększają oprocentowanie depozytów, na których klienci mogliby zarobić. Rząd zamierza interweniować dwutorowo: upomnieć banki w sprawie lokat i pomóc kredytobiorcom w spłacie kredytów.

Pomóc kredytobiorcom i upomnieć banki. Rząd interweniuje

- Premier Mateusz Morawiecki spotka się z szefami KNF-u i UOKiK-u, a także z ministrem finansów i ministrem rozwoju - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że projekt ustawy ws. wsparcia kredytobiorców w tym tygodniu zostanie przekazany opinii publicznej do konsultacji.

Co zakłada takie wsparcie?

Rząd podzielił wsparcie na cztery filary. Pierwszy z nich to znane z okresu pandemii „wakacje kredytowe”, które będą dostępne dla każdego, kto zaciągnął pożyczkę w złotówkach. Klient banku spłaci kredyt, ale nieco później bez dodatkowych odsetek.

Drugi filar to pomoc dla „kredytobiorców z przejściowymi problemami”. Dla rodzin, które nie mogą spłacać rat kredytów przewidziane są dopłaty w kwocie do 2 tys. zł miesięcznie na okres do 3 lat. Aby skorzystać z tego wsparcia trzeba będzie spełnić kilka warunków, przy których ważny będzie m.in. próg dochodowy. Pomoc trzeba będzie, co do zasady, zwrócić, ale rząd nie wyklucza możliwości umarzania długu.

WIBOR także ma ulec zmianie, a właściwie likwidacji. Rząd w trzecim filarze zakłada wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u od 1 stycznia 2023 r.

Filar czwarty to Fundusz Pomocowy, który będzie tworzony przez banki.

Rzecznik rządu zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o samo wejście w życie przepisów dotyczących zmiany WIBOR-u, "właściwie jego likwidacji i stworzenia nowego wskaźnika", ma on wejść w życie w przyszłym roku. "Natomiast te propozycje zostaną lada moment przedstawione, jak on ma wyglądać. Ale to jest skomplikowana inżynieria niestety i dlatego one muszą być poddane konsultacjom tak, żebyśmy nie stworzyli problemu w innym miejscu zaraz" - zaznaczył Müller.

Jak mówił rzecznik rządu, projekt jeszcze w tym tygodniu ma trafić do konsultacji, a później do Sejmu. Według rzecznika rządu, "dzisiaj polskie banki powinny postępować w inny sposób". Przedstawiciel rządu zwrócił uwagę, że banki chętnie ponoszą raty kredytów, a oprocentowanie lokat nadal utrzymuje się na niskim poziomie.

- Spotkanie premiera z przedstawicielami sektora będzie tego dotyczyło między innymi tej relacji pomiędzy wysokimi ratami kredytów, a bardzo niskimi stopami oprocentowania na lokatach. To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca i będziemy robić wszystko, aby to się zmieniło - powiedział Müller.

Podkreślił, iż liczy na refleksję samego sektora bankowego "i szybkie decyzje w tym obszarze".

RadioZET.pl/PAP