Ponad 5 mld oszczędności na dostawach dzięki Allegro Smart! Przed nami też kolejny Smart! Week

Smart! bije rekordy

Kolejny rok działania Allegro Smart! można zaliczyć do rekordowych. Z danych platformy wynika, że dzięki usłudze zapewniającej m.in. bezpłatne dostawy, klienci zaoszczędzili na przesyłkach już ponad 5,2 mld złotych – to 140-krotność najwyższej wygranej w totolotka! Jeden z kupujących, zdecydowany rekordzista, zaoszczędził dzięki Allegro Smart! już niemal… 350 tysięcy złotych. Obecnie oznaczenie Smart! na platformie Allegro ma ponad 160 milionów ofert dostępnych w serwisie. Klienci korzystający z pakietu najczęściej wybierają produkty z kategorii “dom i ogród”, a najpopularniejsza wśród nich pora na zakupy to poniedziałek, ok. godz. 11:00.

Już niebawem, 10 października, rusza też Smart! Week. Prawdziwa gratka dla klientów Allegro Smart! Ten popularny festiwal niskich cenpotrwa cały tydzień, aż do niedzieli 16 października. Codziennie będą pojawiać się nowe, gorące oferty od znanych i lubianych marek aż do -50%! Każdy, kto ma aktywny pakiet Smart! lub korzysta z bezpłatnego, testowego Smart! na Start, będzie mógł w tym czasie wybierać wśród wielu ofert w obniżonych cenach oznaczonych “Smart! Only”, oczywiście z bezpłatną dostawą.

Smart! to więcej niż darmowe dostawy

Darmowe dostawy i zwroty oraz coroczny festiwal promocji to jednak nie wszystko. Posiadacze Allegro Smart! mają również dostęp do codziennie aktualizowanych, limitowanych ofert Smart! (Smart! Okazje). Łącząc usługę z nowatorskim programem Allegro Pay, mogą też liczyć na specjalną ofertę darmowego rozbicia zapłaty na trzy raty. Ponadto, Smartowicze z zacięciem sportowym, rozrywkowym i kulturalnym mają możliwość zakupu biletów na eBilet.pl w specjalnych przedsprzedażach.

Allegro Smart! umożliwia darmowe dostawy kurierskie oraz do automatów paczkowych lub punktów odbioru, jeśli tylko wartość zamówienia od jednego sprzedającego przekroczy 40 złotych. Usługa jest płatna 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie oraz bezpłatna w ramach Smart! na Start. Pakietem objętych jest aktualnie ponad 160 milionów ofert na Allegro, z czego zdecydowana większość z dostawą już dzień po zakupie, a kilka milionów - nawet tego samego dnia! Zatem Allegro Smart! to szeroka oferta produktów w najlepszych cenach oraz darmowa i ekspresowa dostawa, czyli to, co kupujący online kochają najbardziej.

*Kwota nie uwzględnia kosztów zakupu pakietu Allegro Smart!