Powstaje program wsparcia dla grzejących domy węglem. Kopalnie zwiększą wydobycie

- Aby zwiększyć dostępność, przekierujemy cały polski węgiel - przy zwiększeniu wydobycia - do sklepów, składów Polskiej Grupy Górniczej (PGG) - zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że rząd wspomoże sprzedawców oferujących węgiel po „akceptowalnej cenie”.

Węgiel to jeden z surowców energetycznych, który sprowadzany był do Polski z Rosji. Embargo na zakupy sprawiło, że na rynku zabrakło 5-7 mln ton. Rosyjski węgiel używany był przez Polaków do ogrzewania domów, energetyka korzystała z surowców z polskich kopalń. Pojawiły się nawet sugestie, że węgiel powinien być na kartki.

Ceny zaczęły więc gwałtownie rosnąć, nawet do poziomu 3000 zł za tonę. Ministerstwo Klimatu w odpowiedzi przypomniało, że możliwe jest zbieranie chrustu na opał w lesie, a Lasy Państwowe przypomniały, że za „gałęziówkę” trzeba zapłacić. Szefowa resortu Anna Moskwa zapowiedziała zwiększenie krajowego wydobycia węgla i skierowania dostać do sklepów.

Kopalnie zwiększą wydobycie węgla. Trafi do sklepów PGG

Minister Moskwa stwierdziła, że „niektórzy pośrednicy wykorzystali trudną sytuację do spekulacji cenowych, podwyższając cenę za węgiel”. Z tego właśnie powodu koszt zakupy tony surowca dla użytkownika indywidualnego wzrósł nawet do 3000 zł.

Moskwa doradziła, żeby konsumenci korzystali z oferty wiarygodnych dostawców. Dodała, że rząd wspomoże też sprzedawców, którzy będą oferować węgiel po „akceptowalnej cenie”. Jej wysokość nie została jeszcze podana.

- Wprowadzimy w najbliższych dniach rozwiązanie ustawowe, które będzie kompensowało tym podmiotom, które zdecydują się po cenie akceptowalnej - na dzisiaj to jest ta cena którą oferuje PGG, cena najniższa na rynku. Jeśli te podmioty zdecydują się po takiej cenie dostępne zapasy przekazać do odbiorców indywidualnych, zapewnimy im kompensatę. O kwotach będziemy mówili w najbliższych dniach – poinformowała Moskwa.

Szefowa resortu klimatu zachęciła do korzystania z np. z programu „Czyste powietrze”, dzięki któremu można przeprowadzić termomodernizację domu, wymienić źródło ogrzewania, zainstalować panele fotowoltaiczne, co z kolei pozwoli ograniczyć zużycie węgla. Podkreśliła, że maksymalne wsparcie sięgać może nawet 69 000 zł.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski poinformował we wtorek na antenie Polsat News, że program wsparcia dla ogrzewających domy węglem ma być ogłoszony w ciągu kilku dni. Stwierdził, że rząd chce dać Polakom jak najszybciej poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o możliwość zakupu węgla na okres grzewczy. Doprecyzował, że program wsparcia ogrzewających domy węglem będzie ogłoszony w ciągu kilku dni i że będzie mowa o kwocie „bliżej 1000 zł za tonę”.

RadioZET.pl/PAP