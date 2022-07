Powstanie nowy hotel dla posłów. Jego budowa pochłonie miliony

Podwyżki wynagrodzeń i nowy hotel z basenem i restauracją. W czasie największego od dekad kryzysu związanego najpierw z pandemią, a potem wojną w Ukrainie, parlamentarzyści nie mogą narzekać. Jak podaje „Fakt”, posłowie za kilka lat zamieszkają w nowym hotelu.

Hotel dla posłów wart 300 mln zł

Dziennik dowiedział się, że Kancelaria Sejmu szykuje się do budowy nowego hotelu dla posłów. „Ma on mieć 460 pokoi, basen, restaurację i kaplicę. We wrześniu ma zostać powołana komisja konkursowa, która w przyszłym roku wyłoni projekt architektoniczny. Same prace przygotowawcze mają pochłonąć – bagatela – milion złotych” – czytamy w artykule.

Cała inwestycja kosztować ma znacznie więcej, bo ok. 300 mln zł. Posłowie nie będą mieli powodów, by narzekać. Cytowany przez dziennik Krzysztof Tchórzewski z PiS mówił, że „po trzeciej lampce śmiał się z austriackim parlamentarzystą z warunków pokoju hotelowego”.

Jak czytamy w „Fakcie” jedyne, co nie podoba się posłom, to tempo prac. W nowym hotelu będą mogli zamieszkać najwcześniej w 2028 roku. Obecny budynek, w którym mieszka ponad 200 posłów i senatorów ma zostać wyburzony. Na czas budowy Kancelaria Sejmu będzie musiała wynająć im pokoje w hotelach nieopodal budynku parlamentu.

RadioZET.pl/Fakt